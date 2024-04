Skoda Superb 3.6 V6 (2008 – 2015), le chic de l’Est, dès 8 500 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Skoda Superb 3.6 V6 est-elle collectionnable ? Qu'on se le dise, des Skoda pas si anciennes méritent d'être mises de côté, comme cette Superb. En effet, elle est bien plus qu'une Volkswagen rhabillée, puisqu'elle dispose d'une très originale ouverture du coffre, qu'on ne reverra plus. De plus, la 3.6 reçoit un type de moteur qui a pratiquement disparu : un savoureux V6 atmo. Mieux, il s'agit de la dernière apparition du fameux VR6 lancé à la fin des années 80. En résulte une voiture décalée, performante et musicale, qui s'adresse à des connaisseurs vu sa grande rareté. Certes, son esthétique particulière ne plaira pas à tout le monde. Et alors ? Vous avez vu la cote de la Citroën Ami 6 ?

Si Renault et Volkswagen étaient sur les rangs pour reprendre Skoda en 1990, c’est le constructeur allemand qui a raflé la mise. La joint-venture établie en 1991 se transforme en prise de contrôle en 1994, puis en rachat total en 2000. Wolfsburg a pu damer le pion à Billancourt en promettant un large développement de Skoda, et la parole a été tenue. De marque low-cost à l’image désastreuse, Skoda a entamé une exceptionnelle montée en gamme, savamment orchestrée par VW. Celui-ci n’a pas lésiné, allant même jusqu’à offrir au blason tchèque une grande routière, la Superb en 2001.

Un succès, celle-ci est remplacée en 2008 par une Superb de 2e génération, encore plus huppée. Si la première ne pouvait cacher qu’elle n’était qu’une Passat rallongée, la seconde bénéficie d’une carrosserie totalement spécifique, à la poupe originale. En effet, si l’apparence est celle d’une classique 3-volumes, elle recèle une 5e porte… si on le veut.

Car cet ouvrant a deux fonctions : il peut soit un simple couvercle de malle, comme sur l’ancienne Superb, soit un hayon, donnant sur un coffre immense (1 670 l) une fois qu’on a rabattu la banquette. Ce dispositif dit Twin-door est unique dans la production mondiale !

Etablie sur la plateforme PQ46 également utilisée par la Passat B6, la grande Skoda bénéficie des moteurs de sa cousine allemande, y compris celui qui nous intéresse : le V6 3,6 l. Ce bloc n’est autre que l’ultime évolution du fameux VR6, et il équipe déjà la Passat R36. Toujours atmosphérique mais doté d’une injection directe, il développe 260 ch (contre 300 ch dans la VW) et emmène la grande tchèque à 250 km/h.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Noble, ce groupe à 24 soupapes s’allie avec ce qui se fait alors de mieux en matière de transmission : la boîte à double embrayage DSG6, qui envoie la puissance aux quatre roues via un coupleur Haldex. La totale ! En 2009, un break est par ailleurs proposé, qui se signale par son énorme volume de chargement.

En harmonie avec cette mécanique raffinée, la Superb n’est proposée en France qu’en finition haute Praha, à l’équipement impressionnant. Elle comprend de série la sellerie cuir à réglages électriques, le GPS associé à la télévision, la clim auto, le régulateur de vitesse, le projecteurs bixénons, les radars de stationnement, la hifi…

Le prix est élevé tout en demeurant très intéressant vu la catégorie : 35 900 €, soit 45 200 € actuels selon l’Insee. A titre de comparaison, la Passat R36 est facturée 50 500 € ! En 2011, la Superb V6 se décline en Laurin&Klement, encore plus luxueuse (sellerie cuir ventilée, repose-pieds, toit ouvrant, jantes de 18…), alors que la Praha cède la place à l’Elégance.

En 2012, une étrange variante Offroad, aux faux-airs de SUV, complète la gamme, puis en 2013, la Superb bénéficie d’un léger restylage. Projecteurs remaniés intégrant des feux de jour, boucliers et calandre redessinés, équipement perfectionné (parking automatique, passagers arrière pouvant régler le siège avant droit), mais la mécanique n’évolue pour ainsi dire pas. En 2015, cette génération de Superb est remplacée, et le bloc à 6 cylindres disparaît.

Combien ça coûte ?

Comptez un minimum de 8 500 € pour une berline en très bon état mais affichant 200 000 km au bas mot, contre 12 000 € pour une auto de 100 000 km environ. Ajoutez 500 € pour un break. Attention, quelques exemplaires non vendus en France initialement apparaissent dans les annonces : leur équipement est souvent très inférieur.

Quelle version choisir ?

Il n’y a pas de grosses différences entre les finitions, alors autant opter pour la plus chic, la Laurin & Klement.

Les versions collector

Toutes le sont, si leur état est réellement impeccable, vu leur rareté. L’Offroad, introuvable, est une sorte de licorne étrange.

Que surveiller ?

Reprenant des éléments éprouvés chez Volkswagen, la Superb V6 3.6 affiche une très belle fiabilité. Evidemment, cela passe par un entretien sérieux : vidanges de la DSG tous les 60 000 km maxi, Haldex avant 100 000 km. Cela dit, à partir de 100 000 km, on écoutera attentivement du côté de la chaîne de distribution, dont les guides peuvent faiblir, dans des cas très rares.

L’habitacle, bien fabriqué, vieillit sans soucis, tout au plus relève-t-on quelques bugs électroniques. Vraiment un beau bilan général.

Sur la route

Présentation chic et sérieuse dans cette Superb de 2009. La finition n’atteint pas le niveau d’une Audi contemporaine, naturellement, mais tout se révèle solidement assemblé. On est confortablement installé, et on trouve vite ses repères dans cette Skoda de luxe. Dès le démarrage, le V6 à la mélodie raffinée renforce encore la sensation d’exception. Etonnant quand on voit le logo sur le volant !

A l’usage, ce moteur séduit par son onctuosité plus que sa virulence : les accélérations semblent très lissées, d’autant que la boîte DSG change imperceptiblement de rapport. Mais ça chante tout de même sous le capot, ce qui change tout ! Le comportement routier est à l’aune de cette mécanique. La Superb se révèle extrêmement sûre, jouit d’une motricité totale et ne sous-vire que tard. Evidemment, les sensations sont édulcorées et les changements d’appuis patauds, mais vu la vocation de l’auto, on ne peut guère lui reprocher.

Voici donc une superbe (oui j’ai osé) autoroutière, silencieuse et confortable, où les passagers arrière se sentiront comme des rois vu l’espace aux jambes incroyables dont ils disposent. On aurait souhaité un peu plus de douceur côté suspension (pas d’amortissement piloté au programme), et la consommation tombe difficilement sous les 10 l/100 km, mais cette Skoda est très aboutie.

L’alternative youngtimer

Skoda Superb 2.8 V6 (2001 – 2008)

En 2001, Skoda surprend tout le monde en présentant une berline haut de gamme : la Superb. Reprenant une appellation des années 30, elle dérive de la VW Passat de 5è génération, dont elle allonge la plate-forme pour augmenter son habitabilité arrière. Sa ligne évoque tout de même celle de l’allemande, mais demeure agréable à l’œil. Mieux, la tchèque peut bénéficier de moteurs raffinés, dont le très apprécié VR6, ici en 2,8 l pour 193 ch, allié au choix à une boîte 5 manuelle ou automatique.

La Superb V6 file ainsi à 237 km/h, du jamais-vu pour Skoda, et si la transmission se fait uniquement par les roues avant, le comportement demeure très sûr. Quant à l’équipement, il est riche : clim auto, régulateur de vitesse, projecteurs au xénon… Bien sûr, le prix se révèle attractif pour la catégorie. En 2006, la Superb est remaniée dans le détail, alors que l’offre en V6 se décline désormais en Praha et Laurin & Klement. Cette Superb de 1ère génération quitte la scène en 2008. Dès 6 000 €.

Skoda Superb 3.6 V6 2009, la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V (mais un peu en ligne quand même), 3 597 cm3

Alimentation : injection directe

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 à double embrayage, quatre roues motrices

Puissance : 260 ch à 6 000 tr/min

Couple : 350 Nm à 2 500 tr/min

Poids : 1 665 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,5 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Skoda Superb 2.