Sur les aires d’autoroutes de l’été, un Prix Goncourt s’invite dans vos bagages
Alors que la lecture recule chez les Français, la Fondation Vinci Autoroutes relance son opération estivale « Lire c’est voyager ; voyager c’est lire ». Parrainée par Hervé Le Tellier, lauréat du Goncourt 2020, cette initiative propose aux vacanciers de repartir gratuitement avec l’un des 14 ouvrages sélectionnés pour la route des vacances.
Certes, de nombreux passagers sont malades lorsqu’ils lisent en voiture, mais comme le souligne le baromètre annuel du média professionnel Livres hebdo, les Français lisent de moins en moins, et cette activité a encore baissé de 5 % l’an passé. L’initiative de la Fondation Vinci autoroutes tombe donc à pic.
Offrir un livre pour inciter à lire
Pour la huitième année consécutive, le concessionnaire déploie tout l’été son opération « lire c’est voyager ; voyager c’est lire ». Et, hormis le fait que le point-virgule soit une denrée rare dans un slogan, cette initiative permet à chacun de prendre un livre tout à fait gratuitement. L’occasion de découvrir un auteur et parfois même, de réveiller un goût disparu pour la lecture.
Après Karine Tuil l’an passé, c’est au tour d’Hervé Le Tellier d’être le parrain de cette édition. Le lauréat du Goncourt 2020 pour l’Anomalie, a choisi 14 ouvrages dans le catalogue Folio de Gallimard, parmi lesquels les automobilistes qui s’arrêtent sur l’une des 12 aires d’autoroutes qui participent à l’opération, pourront en choisir un et l’empocher sans rien débourser.
Une Panhard-Levassor et un dinosaure
Les grands pourront notamment découvrir le formidable La France en automobile d’Edith Wharton en Panhard-Levassor et les plus petits frémiront avec Le piratosaure et le trésor des pyramides, d’Alex Sanders.
Cette opération, soutenue par le Centre national des lettres, sous l’égide du ministère de la culture a déjà permis, au fil des ans, de distribuer 190 000 ouvrages. Et tous ceux qui sont malades en roulant, les auront lus en arrivant sur leur lieu de vacances.
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