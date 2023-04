Karine Tuil prend l'autoroute avec Vinci

Il fut un temps, il y a très longtemps, ou l'on était impatient, surtout lorsque l'on était enfant. Lorsque les parents faisaient le plein, chez Esso, Fina ou Elf, on était certains de quitter la station-service des vacances avec une bouée, voir un petit bateau gonflable à l'effigie de la marque. Aujourd'hui les pétroliers ne s'affichent plus sur les plages, mais les cadeaux n'ont pas disparu des aires d'autoroutes. Et il n'est même plus nécessaire de faire le plein pour les obtenir.

C'est désormais l'autoroute elle-même qui se charge du présent, ou plutôt la Fondation Vinci Autoroutes qui a décidé d'élever le débat. Fini les gonflables, place à la littérature. Chaque année depuis 5 ans, un parrain sélectionne une série d'ouvrages, et les automobilistes de passage peuvent en choisir un, et l'emporter avec eux. Après David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rollin, c'est Karine Tuil, la prolifique romancière aux 11 ouvrages traduits en 20 langues qui se colle à la tâche.

Inutile de chercher un rapport direct entre son œuvre et l'automobile, la route ou le voyage, il n'y en a aucun. Ce ne sont pas les thèmes de ses romans, plutôt emprunts de rapports intimes, sociaux, voire juridiques, qui l'ont poussé à accepter la proposition de Vinci. "Je refuse généralement ce genre de choses". Même si elle avoue un péché mignon, qui pourrait être un argument supplémentaire : "les restos d'autoroute".

Mais c'est une raison moins culinaire qui a séduit l'auteur des Choses humaines adaptées au cinéma par Yvan Attal. "Ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est d'aller à la rencontre des lecteurs. L'aire d'autoroute est une aire de mixité, ou tout le monde se retrouve". Les riches comme les pauvres, les lecteurs assidus comme ceux qui ne lisent jamais, au contraire des librairies ou des salons du livre ou les écrivains vont généralement à la rencontre de ceux qui sont déjà conquis.

25 000 livres disponibles

Rien de tel sur une aire d'autoroute ou les 13 ouvrages choisis par Karine Tuil seront proposés sous une tente berbère installée à cette occasion. Un choix pour le moins éclectique ou l'on retrouve l'Italien Erri de Luca, la nobélisée Annie Ernaux, mais aussi Georges Simenon et Philippe Roth ainsi que le très à la mode Fabrice Caro. "Ainsi que deux livres pour enfants". Aux visiteurs de faire leur choix, grâce notamment aux notes rédigées par Karine Tuil pour chaque livre.

L'opération se déroulera tout au long de l'été sur 10 aires d'autoroutes Vinci jusqu'au 19 août et la fondation a acheté 25 000 ouvrages pour rassasier les lecteurs. La marraine, quant à elle, sera présente à la première de l'opération, le 13 juillet, sur l'aire de Limours sur l'A10, près de Paris. Nul doute que son livre, La décision, devrait ce jour-là rencontrer plus de succès que les autres, puisqu'il fait partie de la sélection et que son auteur est présent pour le dédicacer. L'occasion aussi pour Karine Tuil, de retrouver l'ambiance des restos d'autoroute.