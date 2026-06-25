Télépéage : l'astuce méconnue pour payer l'autoroute avec vos Chèques-Vacances

Le budget autoroutier pèse lourd lors des départs en vacances. Pour un trajet en voiture entre Paris et Nice (environ 930 km via l'A6, l'A7 puis l'A8), le prix total du péage pour un aller simple s'élève précisément à 90,60 € (tarif pour un véhicule léger de Classe 1). L’utilisation des Chèques-Vacances (ANCV) peut abaisser ce poste de dépense.

Le fonctionnement est identique chez tous les émetteurs de badges de télépéage. Il offre des avantages financiers. Vous pouvez charger jusqu’à 250 € par année civile sur votre badge et le montant non consommé en fin d'année est automatiquement reporté sur l'année suivante. Après épuisement : une fois les 250 € consommés, le badge continue de fonctionner normalement au tarif standard (généralement autour de 2 € par mois), facturé uniquement les mois où vous utilisez le badge.

Comparatif des opérateurs : qui accepte quoi ?

En France, il y a 3 gros opérateurs de télépéage. Ulys : filiale de Vinci Autoroutes ; Bip&Go : filiale du groupe Sanef et Fulli : regroupement d'APRR-AREA. Si les formules d’abonnement diffèrent en fonction de votre usage, il est possible dans tous les cas de créditer votre compte avec des chèques-vacances.

Option A : vous possédez des chèques-vacances dématérialisés

Si vous possédez des Chèques-Vacances numériques (Connect), l'offre Fulli est la plus simple et la plus rapide. Vous créditez votre compte à tout moment depuis votre smartphone et le solde est utilisable immédiatement au passage des barrières.

Option B : vous possédez des chèques au format papier

L'envoi postal : les deux autres fournisseurs de télépéage sont restés à l’âge de pierre. Ulys et Bip&Go n’acceptent pas le format numérique et imposent la voie postale pour alimenter le compte (un envoi en recommandé est fortement conseillé).