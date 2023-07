Tesla Y crée la sensation dans le Top 10 des VP d'entreprise

Si en France, on a parfois le sentiment de voir toujours les mêmes en avant-garde des voitures les plus immatriculées au service des entreprises, le classement établi par l'Arval Mobility Observatory nous démontre pourtant qu'il y a bel et bien du mouvement.

L'AMO a référencé les modèles et variantes de VP qui ont connu la plus forte adhésion au cours du premier semestre 2023 et on note en effet quelques surprises.

L'électrique pousse le diesel vers la sortie

On s'aperçoit d'abord que deux voitures 100 % électriques ont figuré en haut de l'affiche. C'est le cas de la Peugeot e-208, qui s'est avancée en 10e position, mais aussi du Tesla Y. Le SUV américain, qui est au passage l'unique VP étranger du classement, a cumulé 4958 immatriculations lui permettant de créer la sensation au 8e rang.

On note en revanche que le diesel, encore ultra majoritaire au sein des flottes il y quelques années, a dû quant à lui se contenter d'un lot de consolation au sein du Top 10. C'est la Peugeot 308 (7e) qui a incarné cette valeureuse résistance à la faveur de 5322 nouvelles mises à la route sur la période étudiée.

Si le diesel, que l'on sait contraint par les politiques environnementales et par les nouvelles orientations produit des constructeurs, est certes victime d'un désamour croissant dans les parcs automobiles professionnels, le pur thermique semble toutefois loin d'être totalement hors-jeu. Selon l'AMO, les motorisations essence, en effet, ont continué à imprimer une bonne cadence, rayonnant entre autres sans partage sur l'intégralité du podium.

1 voiture sur 2 roule à l'essence

Dans l'ordre du Top 10 provisoire 2023, toutes énergies confondues, on trouve ainsi la Renault Clio V (11 791 exemplaires), la Citroën C3 et la Peugeot 208, chacune en version essence. Un peu plus loin, en 5e et 6e positions, deux autres spécimens griffés du lion se sont distingués dans cette même carburation. Il s'agit de la Peugeot 308 (ndlr : deux fois citée dans le classement donc, comme la 208) et du Peugeot 2008, avec 5474 unités.

Le palmarès présenté par l'Arval Mobility Observatory a mis parallèlement en lumière le vrai rôle d'outsider qu'occupent dorénavant les hybrides non rechargeables dans les entreprises. Sur ce segment en effet, deux VP ont montré les muscles lors des six premiers mois. Tous deux sont badgés Renault : le SUV-coupé Renault Arkana d'un côté, qui a pris la 4e place du classement semestriel avec 7590 véhicules réceptionnés, et le Renault Austral, de l'autre, qui s'est hissé au 9e rang.