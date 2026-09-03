Uber supprime 10 % de ses effectifs et compte se réorganiser

C’est une rentrée particulière pour Uber et ses employés, puisque nombreux d’entre eux vont être contraints de quitter leur poste ou vont voir celui-ci être supprimé. En effet, ce mercredi 2 septembre 2026, le patron de l’entreprise de VTC et de livraison de repas, Dara Khosrowshahi, a annoncé vouloir réduire ses effectifs de 10 %, dans un message adressé à ses employés. Cette réduction correspond à la suppression d’environ 3 000 postes, dans une entreprise qui compte 34 000 salariés. Selon le message de Dara Khosrowshahi, "tous ceux dont le rôle a été affecté ont déjà été informés, sauf dans les pays où nous suivrons le processus local requis", ce qui signifie donc que tous les employés concernés par cette réorganisation ont déjà été avertis, et que la suppression de ces postes devrait intervenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

L’objectif de cette mesure est de simplifier l’organisation de l’entreprise. « Aujourd’hui, nous apportons un certain nombre de changements organisationnels importants au sein d’Uber. Nous supprimons des couches, simplifions la structure des équipes, affinons notre stratégie de localisation mondiale et concentrons nos équipes et investissements sur les plus grandes opportunités qui nous attendent. En conséquence, nous allons réduire la taille de notre équipe d’environ 10 % », a déclaré Dara Khosrowshahi dans son message.

Réorganiser pour réinvestir

Évidemment, l’objectif d’Uber n’est pas de supprimer des postes pour le simple fait de réduire ses effectifs et d’alléger une éventuelle masse salariale trop importante. Au contraire, avec la suppression de ces 3 000 postes, l’entreprise de VTC souhaite se réorganiser en profondeur, notamment en simplifiant ses équipes.

Cette réorganisation prévoit notamment la fusion de l’équipe Mac avec les trois équipes de Delivery Ops, dans les domaines Restaurants, Retail et Direct, afin de créer des équipes organisées autour d’un seul fil aux niveaux mondial, régional et national.

Uber prévoit également une nouvelle stratégie de localisation, selon laquelle seulement 1 % des effectifs pourront être en télétravail. Les équipes mondiales, régionales, locales et techniques seront, quant à elles, concentrées dans des pôles dédiés.

Avec toutes ces mesures, Uber vise deux objectifs : « rendre Uber plus simple et plus rapide, et créer plus de capacité à investir dans notre avenir ». Des économies seront donc générées, mais l’entreprise de VTC ne compte pas laisser dormir cet argent sur ses comptes. Au contraire, Dara Khosrowshahi et ses équipes ont l’intention de le réinvestir « dans la croissance, l’innovation et les capacités qui compteront le plus dans les années à venir ».