Un circuit banni les voitures électriques

La mise à jour du règlement du circuit australien Willowbank Raceway créer le buzz avec une nouvelle règle pour le moins radicale : les voitures électriques ne sont plus les bienvenues pour brûler de la gomme sur la piste.

Les dirigeants de l'enceinte justifient cela en indiquant que les équipements du lieu ne peuvent pas faire face à un éventuel incendie déclenché par un accident. Le service des secours avance en outre que le personnel n'est pas formé pour intervenir sur ce type de crash.

Les raisons de l'exclusion peu acceptées

Détail amusant, l'accueil de la nouvelle sur la toile divise les commentateurs en deux camps. Le premier se réjouit d'avoir un meilleur spectacle avec des autos thermiques uniquement. Le second rappelle quant à lui que les électriques prennent moins régulièrement feu que les thermiques. Enfin, quelques internautes ironisent sur le fait qu'il est beaucoup plus facile de réaliser une accélération parfaite avec une électrique qu'avec une thermique. Le retrait de ces voitures permettra d'après ce groupe de remettre sur le devant de la scène des thermiques jusqu'alors battues par des autos survoltées.

Les hybrides toujours de la partie

La partie la plus incohérente concerne les voitures hybrides. Ces dernières sont en effet toujours autorisées à Willowbank alors que leurs batteries deviennent de plus en plus grosses à chaque nouvelle génération.