Un dépannage sur autoroute coûte au minimum 144 €

Comme chaque année, ce n’est pas une surprise. Et comme année, la nouvelle n’est guère réjouissante. Si vous avez le malheur de rester immobilisé sur une autoroute ou une voie express, la facture s’élèvera à 144,52 € dans le meilleur des cas.

Le Ministère de l’Économie et des Finances a publié au journal officiel l’arrêté qui prévoit la revalorisation des tarifs de dépannage et remorquage. Elle s’établit à 4,72 %.

Facturé l’année dernière 138,01 €, le dépannage passe à 144,52 € pour les véhicules légers dont le poids est inférieur à 1 800 kg. Entre 1,8 et 3,5 tonnes, le tarif grimpe à 178,70 €, contre 170,65 € en 2022.

À noter que si votre mésaventure a lieu entre 18h et 8h du lundi au vendredi ou les samedis, dimanches et jours fériés (peu importe l’heure), la note est majorée de 50 %, passant respectivement à 216,78 et 268,05 €.

Pour rappel, le forfait comprend un déplacement aller-retour du professionnel et une réparation d’une durée maximale de 30 minutes, ou un remorquage jusqu’à l’atelier du dépanneur ou sur un lieu choisi par l’automobiliste (5 km maximum).

Voici des chiffres qui ont de quoi motiver ceux qui n’ont pas encore fait réviser son auto avant les départs en vacances. Si le passage chez un garagiste n’est pas envisagé, une vérification des principaux organes s’impose pour s’éviter un tel calvaire.

L'assurance dépannage à vérifier

Si les prix pratiqués n’ont rien de doux pour les automobilistes, de son côté la FNA (Fédération Nationale de l’Automobile) se dite satisfaite. Une étude, réalisée par leur soin, démontrait une augmentation de 5,27 % réelle subite par les entreprises (inflation, hausse des carburants, des charges fixes, des assurances…). La DGCCRF a accepté de prendre certains éléments mis en avant par la fédération.

Enfin, il est important de rappeler que les compagnies d’assurances couvrent dans une grande partie des cas les frais de dépannage. Néanmoins, une distance minimale depuis son domicile peut être requise, une donnée qui mérite d’être vérifiée…