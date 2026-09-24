Depuis 2019, Laurent Tapie se démène pour faire revivre le nom « Delage » dans l’univers des sportives d’exception. Le fils de Bernard Tapie, passionné par l’automobile, a d’abord lancé la D12, une supercar à moteur V12 que nous avons vu pour la dernière fois lors du salon Top Marques de Monaco au printemps.

Motorisée par un bloc thermique de 6,6 litres de fabrication « maison » et un générateur électrique de 150 chevaux, cette authentique supercar possède deux places en tandem et pèse 1 320 kg sur la balance. Elle coûte deux millions hors taxes, a récemment débuté ses livraisons et doit atteindre les 30 exemplaires sur l’ensemble de sa carrière (huit ans) si tout se passe comme prévu.

Un nouvel investisseur bien connu

Déjà soutenu par Xavier Niel (Illiad) et la famille Pinault (Kering), Delage annonce d’après les journalistes de BFM l’arrivée d’un nouvel investisseur dans son capital : Antoine Arnaud, fils de Bernard Arnault, membre du comité de direction du groupe LVMH et directeur général de la marque Christian Dior.

Ce dernier a investi de façon personnelle dans Delage Automobiles, sans engager le groupe LVMH.

Quel avenir pour Delage ?

Après avoir livré le tout premier exemplaire de la D12 à un client, Delage doit théoriquement fabriquer les 29 autres exemplaires prévus. La marque doit lever des fonds pour assurer le développement technique de son second modèle, la Torpille100A prévue pour 2028. Les ambitions pour ce second modèle sont énormes puisque comme il le rappelait il y a quelques semaines aux journalistes de la Gazette de Monaco, Laurent Tapie espère fabriquer 99 exemplaires de ce futur véhicule et battre le record absolu de vitesse maximale avec (en franchissant la barre des 500 km/h). BYD, le géant chinois de la voiture électrifiée, possède actuellement ce record avec la Yangwang U9 Xtreme et pourrait essayer de l’améliorer dans quelques jours lors d’une nouvelle tentative.