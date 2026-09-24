Un ponte de LVMH croit au potentiel de Delage, la marque française de supercar de Laurent Tapie
Après la famille Pinault et Xavier Niel, c’est au tour du fils de Bernard Arnault d’investir dans la marque automobile française Delage, ressuscitée par Laurent Tapie en 2019. Après la supercar D12, ce petit constructeur prévoit de concevoir un second modèle d’ici 2028.
Depuis 2019, Laurent Tapie se démène pour faire revivre le nom « Delage » dans l’univers des sportives d’exception. Le fils de Bernard Tapie, passionné par l’automobile, a d’abord lancé la D12, une supercar à moteur V12 que nous avons vu pour la dernière fois lors du salon Top Marques de Monaco au printemps.
Motorisée par un bloc thermique de 6,6 litres de fabrication « maison » et un générateur électrique de 150 chevaux, cette authentique supercar possède deux places en tandem et pèse 1 320 kg sur la balance. Elle coûte deux millions hors taxes, a récemment débuté ses livraisons et doit atteindre les 30 exemplaires sur l’ensemble de sa carrière (huit ans) si tout se passe comme prévu.
Un nouvel investisseur bien connu
Déjà soutenu par Xavier Niel (Illiad) et la famille Pinault (Kering), Delage annonce d’après les journalistes de BFM l’arrivée d’un nouvel investisseur dans son capital : Antoine Arnaud, fils de Bernard Arnault, membre du comité de direction du groupe LVMH et directeur général de la marque Christian Dior.
Ce dernier a investi de façon personnelle dans Delage Automobiles, sans engager le groupe LVMH.
Quel avenir pour Delage ?
Après avoir livré le tout premier exemplaire de la D12 à un client, Delage doit théoriquement fabriquer les 29 autres exemplaires prévus. La marque doit lever des fonds pour assurer le développement technique de son second modèle, la Torpille100A prévue pour 2028. Les ambitions pour ce second modèle sont énormes puisque comme il le rappelait il y a quelques semaines aux journalistes de la Gazette de Monaco, Laurent Tapie espère fabriquer 99 exemplaires de ce futur véhicule et battre le record absolu de vitesse maximale avec (en franchissant la barre des 500 km/h). BYD, le géant chinois de la voiture électrifiée, possède actuellement ce record avec la Yangwang U9 Xtreme et pourrait essayer de l’améliorer dans quelques jours lors d’une nouvelle tentative.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération