Un site Internet pour signaler les ralentisseurs illégaux

Combien de ralentisseurs sont illégaux en France ? 450 000 selon certaines associations, qui dénoncent régulièrement, depuis quelques mois, l'anarchie concernant la pose des dos d'ânes par les municipalités. En plateforme ou en coussin berlinois, il est fréquent de voir des variations de longueur et de hauteur très importantes.

Pourtant, il existe des lois régissant les ralentisseurs. Mais visiblement, elles sont rarement respectées. L'association 40 millions d'automobilistes, jamais la dernière à sauter sur un sujet lié à l'automobile, s'est emparé de l'épineux thème du dos-d'âne pour ouvrir une plateforme en ligne permettant à tous de dénoncer les radars illégaux.

Photos et mesures à l'appui, vous pourrez ainsi enregistrer en ligne ce ou ces ralentisseurs(s) qui vous agacent sur votre trajet quotidien, qui malmène vos suspensions et qui, parfois, fini dégradé et à moitié décroché. La liste des critères pour un ralentisseur légal est présente sur la plateforme en ligne.

Le but de l'association n'est pas la "confrontation avec les municipalités", mais simplement transmettre une carte de tous ces ralentisseurs à l'Etat pour avoir, probablement, des demandes de mises en conformité qui pourraient coûter bien cher aux municipalités.