Une entreprise chinoise en discussion pour construire une usine de batteries en France

L'Europe affiche un retard considérable sur l'Asie en matière de production de batteries, tant et si bien que le Vieux Continent dépend presque exclusivement des partenaires chinois ou coréens pour la voiture électrique. Une dépendance et un schéma industriel dangereux pour les constructeurs qui ne maîtrisent pas toute la chaîne. Heureusement, des projets d'usines de batteries fleurissent ces derniers temps, et un tout récent pourrait être une première.

Nos confrères du JDD rapportent qu'Envision, la société chinoise spécialisée dans les énergies renouvelables (qui avait racheté la division batteries de Nissan en 2018), aurait comme projet de construire une usine en France.

L'une des responsables de la société a commenté qu'il "faudrait" une nouvelle usine pour approvisionner les constructeurs. Une dizaine de sites en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France seraient dans la liste des options pour Envision qui parle d'un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros et d'un millier d'emplois créés pour cette usine.