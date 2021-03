Utilitaire de l’année : le trophée 2021 pour PSA

La triplette électrique de PSA, le Peugeot e-Expert, le Citroën e-Jumpy et l’Opel-Vauxhall Vivaro-e, a été récemment couronnée des lauriers de l’International Van of the Year 2021, autrement dit le véhicule utilitaire de l'année, un prix décerné par un jury européen de journalistes spécialisés. La remise officielle du trophée à Xavier Peugeot, senior Vice-Président de la Business unit Véhicules utilitaires légers de PSA, vient d’avoir lieu à l’ADN, le centre de R&D du groupe à Velizy près de Paris.

Une cérémonie particulière, puisque la crise sanitaire interdisait aux journalistes européens et au président du jury, l’Irlandais Jarlath Sweeney, de rejoindre la France pour une remise du trophée « en direct ». C’est donc par écrans interposés que les membres du jury se sont retrouvés face à Xavier Peugeot et Richard Pizzol, journaliste pour Caradisiac et représentant de la France au sein du jury de l’Ivoty.

Xavier Peugeot n’a pas caché sa satisfaction : « Nous sommes très fiers et très heureux de recevoir le prestigieux trophée de l’International Van of the Year. Aucun autre prix n’est plus important à nos yeux. Au-delà de nos efforts pour développer et introduire sur le marché ces utilitaires électriques, ce trophée couronne la stratégie du groupe PSA en matière d’électrification de véhicules utilitaires légers, et en confirme pleinement la pertinence ». Une route que PSA continue de tracer avec l’arrivée au cours de cette année des grands fourgons puis des fourgonnettes électrifiés des trois marques.