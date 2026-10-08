Vidéo-verbalisation : cette nouveauté de Coyote va vous faire faire de sacrées économies !

Apparue en 2008 en France, cette pratique n’est pas nouvelle, mais elle s’est généralisée en 2013. Elle consiste à sanctionner à distance une infraction au Code de la route, via une caméra et un agent verbalisateur.

Désormais, on compte plus de 530 zones de contrôle. C’est le chiffre annoncé par Coyote qui a cartographié la France en croisant les données publiques communiquées par les municipalités et son propre travail de cartographie.

En toute logique, la concentration est la plus forte en Île-de-France, mais le dispositif maille tout le territoire. Coyote note une présence dans les grandes agglomérations, comme Bordeaux, Marseille et Lyon, mais aussi dans des villes moins grandes : Rouen, Villeneuve-d’Ascq, Sélestat ou encore Châteaudun.

Près de 13 millions de PV

Grâce à ces informations, une nouvelle fonctionnalité est apparue. Intégrée dans le forfait, elle délivre une alerte visuelle via le symbole d’une caméra rouge, dans ces zones. En revanche, le « niveau » de surveillance n’est pas connu.

Depuis 2024, le cadre légal s’est élargi avec la possibilité de sanctionner de nombreuses infractions : voies réservées (bus/taxi), sas vélos, stationnement gênant, franchissement de feux, usage du téléphone, franchissement de voie de train…

Coyote rappelle que 12,9 millions de PV électroniques ont été émis en France en 2025 (+ 2,3 % par rapport à 2024), avec une part croissante imputable à la vidéo-verbalisation.