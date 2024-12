Faut-il craquer pour le nouveau boîtier d’assistance à la conduite Coyote Max ?

On dirait du Steve Jobs dans le texte. Coyote n’a pas manqué de reprendre la pompeuse emphase, chère au cofondateur d’Apple, pour présenter son nouvel assistant à la conduite : Coyote Max, « le meilleur assistant de conduite jamais conçu ». Rien de moins. Mais à l’heure des applications communautaires, est-il raisonnable d'utiliser un boîtier avertisseur de dangers ?

Pendant plus de trois semaines Caradisiac a sillonné villes, campagnes et montagnes avec un Coyote Max comme assistant. Que ce soit en trajet routier ou autoroutier le plus appréciable a été la qualité et la simplicité d’utilisation du boîtier. Les alertes sonores et visuelles répétées permettent de rester informé sans quitter la route des yeux. Quatre niveaux d’alertes sonores sont proposés au fur et à mesure qu’on se rapproche d’une zone de radar. Très appréciable également la signalisation des « alertes de sécurité prédictives » comme l’annonce de virages dangereux, surtout en conduite nocturne. Petit bémol sur les routes de montagne quasiment chaque virage est signalé comme dangereux. un peu pénible à la longue. Par contre contrairement à certaines applications gratuites, l’engin ne vous propose pas de pubs intempestives pendant le roulage. Et c'est très apréciable.

Des imperfections notoires

En revanche le temps de latence à chaque démarrage (reset des infos) peut apparaître long, même s’il est bien moins important que le lancement d’une application sur smartphone. Sur le réseau secondaire ou les petites routes enclavées de montagnes ou de campagne, faute de trafic routier suffisamment dense, les infos ne sont pas forcément à jour, notamment en ce qui concerne la signalisation de voiture en panne ou d’objet sur la chaussée. Enfin petite précision, le boîtier fonctionne uniquement avec abonnement.

Faut-il l’adopter ?

Les gros rouleurs habitués à conduire avec un boîtier connecté peuvent trouver un intérêt à s’équiper de nouveau avec ce type d’engin. La clarté des informations, la qualité du boîtier en font un excellent outil pour les professionnels de la route. À l’heure du smartphone multifonction, l’application paraît mieux paramétrée pour l’usage quotidien de la majorité des conducteurs.

Coyote Max 299 € + 14,99 € / mois d'abonnement

Trois questions à Stéphane Curtelin, directeur marketing produits et services Coyote

Présenter un boîtier de seconde monte alors que se développent les applications communautaires n’est-ce pas anachronique ?

70 % de nos utilisateurs sont clients depuis au moins 5 ans et près de 99 % nous restent fidèles. Par rapport aux applications, le boîtier est vraiment un produit dédié qui permet de libérer votre smartphone pour d’autres usages. Le boîtier, reste dans la voiture, lorsque vous démarrez votre véhicule, il démarre automatiquement. Contrairement aux applications, il n’y a pas besoin de le relancer.

Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous différencie justement de vos concurrents ou des applis gratuites comme Google Maps ou Waze ?

Nos avertisseurs servent surtout pour la sécurité routière. Nous avons une douzaine d'alertes enregistrées. Parmi les plus plébiscitées par notre communauté la signalisation des objets sur la route et les indications de virages dangereux ou de chaussée déformée sont très appréciées. Notre partenariat avec autoroute trafic qui permet de signaler en temps réel la présence de patrouilleurs. Enfin, les alertes météo sont également un réel élément de sécurité routière.

Quel bénéfice utilisateur par rapport aux anciens modèles ?

Le nouveau Coyote max est doté d'un processeur 4 fois plus puissant qui permet de traiter encore plus d'informations avec une résolution plus riche de l'image. L'antenne GPS est désormais compatible avec les parebrises athermiques. Enfin, l’assistant vocal permet d’interagir sans quitter la route des yeux.