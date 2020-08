Automobiliste en ville : comment survivre grâce à la technologie ?

Guidage : utiliser les GPS avec info trafic

Indispensables en milieu urbain, les GPS offrant un guidage en temps en fonction du trafic permettent de trouver en permanence la meilleure solution pour vous rendre à destination. Pas de miracle cependant : une ville au trafic saturé ne permet pas d’alternative magique, et vous ne serez pas le seul à suivre les petits détours malins proposés par l’appli ou le système de navigation.

Les applications de navigation proposées par les acteurs historiques que sont TomTom (Go Navigation), Here (Here WeGo), Mappy ou tout simplement Google Maps sont d’excellentes solutions, ainsi que Waze, probablement le plus doué pour trouver des alternatives aux voies saturées, quitte à créer des détours étonnants. Toutes sont disponibles sur Android et iOS.

L’avis Caradisiac : absolument indispensable, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux automobilistes préfèrent utiliser une appli smartphone plutôt que le système de navigation GPS intégré vieillissant de leur auto.

Bouchons : se faire seconder par l’aide à la conduite dans les embouteillages

Dans les bouchons, les voitures récentes équipées d’une boîte automatique sont parfois dotées d’une fonction d’aide à la conduite dans les bouchons, ou traffic jam assist (Peugeot 3008, Volkswagen Golf et même, nouvelle Fiat 500 par exemple). Redémarrage automatique (dans la limite de quelques secondes à l’arrêt) et suivi de la voiture qui précède, freinage en douceur à chaque arrêt ou plus puissant en cas d’obstacle… Votre voiture vous assiste dans la conduite pénible dans les bouchons.

L’avis Caradisiac : dans certaines conditions, notamment sur voies express encombrées, voilà une fonctionnalité dont on ne peut plus se passer une fois qu’on y a goûté, du moins pour les fans de technologie.

Stationnement en surface : payer avec des applis

Avec des tarifs entre 1,25 et 4 € de l’heure et une limitation généralement de 4 à 6 heures consécutives, le stationnement sur la voie publique est cher, mais les forfaits post-stationnement (qui ont remplacé les anciens PV) le sont encore plus : 13 à 50 € selon la ville.

Mieux vaut donc bien s’acquitter de son dû et pour cela, les applications dédiées sont d’une grande aide. Il faudra choisir la bonne appli selon le lieu (Paybyphone est disponible dans plus de 160 villes, Flowbird 150 et Parknow, 23), y entrer ses coordonnées et celles du véhicule, donner un numéro de carte bancaire et automatiquement, l’appli géolocalisera la zone et ajustera le tarif. Reste à choisir la durée, et prolonger à distance si besoin le stationnement.

L’avis Caradisiac : voilà un service extrêmement utile pour gagner en temps et en zénitude et, au final, faire des économies en évitant de dépasser le temps autorisé.

Parking : bénéficier du service de voituriers

Certains restaurants (souvent haut de gamme) et centres commerciaux proposent un service de voiturier, généralement payant (pour une quinzaine d’euros). Il suffit d’arriver devant le lieu et de laisser les clés au voiturier, qui se chargera de parquer votre auto en sécurité.

Pour les gares et aéroports, il existe le service Ector qui envoie un voiturier à votre rencontre dans l’aire de dépose minute, emmène votre véhicule dans un parking sécurisé le temps de votre voyage et vous le ramène au moment du retour, avec un suivi en temps réel de l’arrivée du vol ou du train. Les tarifs sont inférieurs à ceux des parkings des terminaux car les voituriers conduisent votre véhicule dans des parkings plus éloignés. Disponible dans 28 gares et aéroports.

L’avis Caradisiac : une solution maligne à considérer, autant pour des aspects pratiques que financiers.

Parkings souterrains : louer temporairement un emplacement en ville avec une appli

Zenpark propose la réservation de parkings souterrains privés partagés, pour une heure ou à la journée ou au mois. Différentes formules sont proposées pour un service ponctuel ou par abonnement. L’accès aux parkings se fait avec un code délivré par l’appli, ou avec une télécommande spécifique universelle que Zenpark fournit contre une simple caution de 29 € rendue quand elle est retournée par l’utilisateur. Le tarif peut être jusqu’à 70 % moins cher qu’en voirie.

OPnGO (appli de Indigo, 850 000 utilisateurs) propose des pass semaine à prix fixe et multi-entrées dans plus de 250 parkings Indigo pour le mois d’août, à partir de 10 € la semaine, idéal pour le tourisme urbain. Il est possible de louer des places à l’heure aussi avec cette appli, l’entrée et la sortie se feront automatiquement grâce aux caméras de lecture de plaque du parking.

L’avis Caradisiac : à la fois pratiques et moins chères, ces solutions permettent de se garer aussi en toute sécurité.

Parkings souterrains : profiter du badge de télépéage

Certains badges de télépéages peuvent être utilisés très simplement pour le règlement des parkings souterrains. Ainsi le service Ulys proposé par Vinci est accepté dans plus de 400 parkings, dont les parkings Indigo des aéroports et gares.

Bip&Go de son côté est compatible aussi avec plus de 400 parkings, repérables avec leur logo T orange (comme sur les autoroutes), y compris les parkings Indigo. Un système également possible à utiliser avec le même badge en Espagne, au Portugal et en Italie.

L’avis Caradisiac : facile et rapide, cette solution ne demande aucune démarche supplémentaire aux utilisateurs habituels sur autoroute.

Bilan

La connexion a du bon ! Louer une place de parking en avance, régler avec une application, se frayer un chemin optimisé, conduire en mode détente… Voilà de quoi aider à améliorer une expérience de conduite en ville qui malgré tout est de plus en plus compliquée à vivre avec la concentration du trafic, la réduction de l’espace laissé aux autos, la création de pistes cyclables, de terrasses en lieu et place d’emplacements de stationnement et autres évolutions.