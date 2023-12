Votez contre les pires mesures anti-voitures

La Ligue de Défense des Conducteurs, en partenariat avec l’Association des Médias Auto & Moto, met en place un questionnaire pour exprimer son mécontentement. Il s’agit d’élire les trophées « Trop c’est trop » de l’année 2023. Pour la Ligue, « la politique automobile n’est jamais à court de radars, taxes, malus et autres restrictions de circulation pour pourrir la vie des conducteurs ». C’est ainsi qu’est venue l’idée de créer des "récompenses". »

Ce questionnaire est composé de cinq thèmes. Le premier concerne la répression routière en évoquant les voitures-radars privatisées, les radars urbains ou encore les radars chantiers. Pour ce thème, la Ligue demande laquelle vous semble la plus insupportable entre la « montée en puissance des voitures-radars privatisées », « l’implantation de radars urbains » ou les « radars chantiers qui se multiplient ».

Le second sujet évoque les taxes comme le malus de plus en plus sévère ou encore la taxe sur les véhicules de plus de 1,8 tonne. Il faut alors choisir celle qui vous agace le plus entre la hausse du malus CO2, du malus au poids ou de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Le troisième item est directement lié au quotidien des Français avec la hausse des tarifs des autoroutes, le prix du stationnement et les fortes variations du prix des carburants.

Mais ce n’est pas tout puisque les ralentisseurs illégaux, les chicanes et autres aménagements font partie du questionnaire.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Votez jusqu'au dimanche 10 décembre

Les internautes ont jusqu’au dimanche 10 décembre 23h59 pour voter, les résultats seront rendus publics mercredi 20 décembre à 18h. Le but est alors de faire connaître les mécontentements, ou pas, auprès des pouvoirs publics. Retrouvez le questionnaire en ligne directement sur le site de la Ligue de Défense des Conducteurs.

Suivant le nombre de votants, ce sondage pourrait être reconduit pour l’année 2024 puisque le barème du malus verra son seuil de déclenchement abaissé tandis que le montant maximal atteindra 60 000 € (au lieu de 50 000 € actuellement). Le périphérique parisien sera limité à 50 km/h à l’issue des Jeux Olympiques avec en prime une réduction du nombre de voies ouvertes à la circulation. À ce sujet, le ministre des Transports Clément Beaune a clairement exprimé son désaccord ce jeudi 7 décembre à l'antenne de France Info. Il a clairement indiqué que "nous ne validerons pas cette décision", en précisant que "ce n'est pas une bonne idée à court terme".

En ce qui concerne les radars, l’État prévoit des recettes en forte hausse pour l’année prochaine. Les sujets ne manquent pas.