Voilà comment les gendarmes vont vous crever les pneus si vous essayez de fuir un contrôle au volant de votre véhicule

Le principe est vieux comme le monde : déployer une herse le long de la route, de façon à crever les quatre pneus d’un véhicule pourchassé par la police. On voit souvent ça dans les films hollywoodiens et depuis l’année dernière, les forces de l’ordre françaises peuvent compter sur un système modernisé sur ce principe comme le rapportent les journalistes du Figaro.

Ce système conserve le même principe, mais avec un déploiement automatique. Imaginons la scène suivante, parfaitement illustrée dans la vidéo de démonstration ci-dessous diffusée par la gendarmerie de Charente-Maritime : un véhicule se présente devant un contrôle mais son conducteur ne s’arrête pas, préférant fuir. Là, l’un des gendarmes appuie alors sur un bouton pour déployer la herse.

Plus de sécurité pour les forces de l’ordre, mais des contraintes

Le principal intérêt du système est d’améliorer la sécurité des forces de l’ordre, qui n’ont plus à traverser la route devant le véhicule pour déployer la herse (et ainsi à s’exposer au risque de se faire renverser).

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Certes, il n’a rien d’une solution miracle : il faut déjà qu’un des membres des forces de l’ordre réagisse suffisamment rapidement (même si le système n’a besoin que de quelques instants) et la herse ne permettra pas forcément d’arrêter le véhicule en quelques mètres (surtout s’il dispose de pneumatiques de type « runflat » n’empêchant pas de continuer à rouler pendant des dizaines de kilomètres à une vitesse relativement importante). Mais clairement, il compliquera les évolutions de ceux qui préfèrent tenter de fuir à un contrôle plutôt que de s’y soumettre.

A noter que ce système peut être activé jusqu’à 300 mètres de distance. Même si on imagine qu’il faut un contact visuel direct avec les lieux pour donner l’ordre de déployer la herse. Le système pèse par ailleurs 42 kilos, ce qui implique un peu de logistique en amont (d’avantage que pour une herse classique).