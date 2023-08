Volkswagen Polo R WRC (2013), parfum de rallye et surpuissance, dès 17 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la Volkswagen Polo R WRC est-elle collectionnable ? Commercialisée pour permettre l'homologation en WRC, la VW Polo R WRC n'a été produite qu'à 2 500 unités. De surcroît, elle est la seule de la gamme à se doter du 2,0 l TSI issu de la Golf V GTI, poussé à 220 ch. Une puissance record à la fois pour la Polo (ça tient toujours) et pour la catégorie. Rare, exclusive et très performante, la VW Polo R WRC n'a jamais eu de descendance : à préserver d'urgence.

La sage et sérieuse Polo n’a que rarement fait l’école buissonnière. Une première alerte a eu lieu en 1988, quand elle s’est déclinée en G40, en se dotant d’un compresseur. Le train avant n’a pas aimé ! Il faut attendre mars 2013 pour voir la petite Volkswagen se dévergonder à nouveau. La marque de Wolfsburg l’a engagée en championnat du monde des rallyes cette année-là, avec succès puisque puisqu’elle rafle les deux titres, constructeur et pilote. Bien joué ! Seulement, pour pouvoir engager sa Polo en WRC, VW a dû mettre sur le marché une édition spéciale homologation, limitée aux 2 500 exemplaires réglementaires.

Dénommée R WRC, cette super-Polo parvient toutefois à ne pas se doter de la transmission intégrale du modèle de rallye. Pour autant, il ne s’agit pas simplement d’une GTI bardée d’autocollants. En effet, cette Polo bénéficie d’un moteur à la cylindrée jamais vue sous son capot, un 2,0 l. Ce bloc, codé EA113, bénéficie d’un turbo et d’une injection directe : c’est celui qui équipe par exemple les Golf V GTI et VI R. Ce n’est donc pas le moteur EA888 de la Golf VII GTI, à double injection, et tant mieux car il est éprouvé.

Dans la Polo, il développe 220 ch, une puissance record non seulement dans la catégorie (les Peugeot 208 GTI et Renault Clio RS restent à 200 ch) mais aussi pour ce modèle, qui reste une simple traction. Comme le couple culmine à une valeur très élevée (350 Nm !), on craint pour les pauvres roues avant. Surtout que VW n’a pas prévu d’autobloquant, se contentant du système électronique XDS. Un choix étonnant, qui va de pair avec un ESP non déconnectable : comme si Volkswagen s'interdisait de faire de la Polo une vraie sportive !

Dommage, car la suspension est affermie, et l’assiette abaissée de 15 mm tandis que les jantes passent à 18 pouces. De plus, seule la boîte 6 manuelle est disponible, la DSG n’étant même pas en option. Les chronos sont inédits dans la catégorie 243 km/h au maxi !

Extérieurement, la Polo R WRC ne s'en vante pas. Uniquement disponible en 3 portes et en blanc, elle se signale par ses boucliers spécifiques, son aileron arrière noir ainsi que ses bandes bleues et grises. A l’intérieur, elle reçoit une sellerie spéciale mixte tissu/Alcantara, un volant à méplat, des aiguilles de compteur bleues, et des inscriptions WRC. L’équipement se révèle riche : clim auto, GPS, sièges chauffants, projecteurs au xénon… Le prix s’en ressent : 33 900 €, soit 38 200 € actuels selon l’Insee, plus 1 500 € de malus CO2. 50 exemplaires sont réservés pour la France, ce qui semble suffisant vu le tarif, sauf que le champion du monde des rallyes n’est autre que Sébastien Ogier.

Du coup, la demande française se révèle plus importante que prévu, poussant l’importateur à réclamer des autos supplémentaires, qui ne sera toutefois que difficilement écoulées jusqu’en 2014. La Polo R WRC ne sera pas reconduite, et la R de 250 ch dont on a beaucoup parlé à l’époque restera lettre morte…

Combien ça coûte ?

La VW Polo R WRC a pas mal décoté mais demeure plus chère que ses rivales de l’époque. Elle débute à 17 000 €, en totalisant 150 000 km environ. A 21 000 €, le kilométrage chute à 100 000 km, et à 25 000 €, il passe sous la barre des 80 000 km. Et ainsi de suite ! A 30 000 €, on peut s’offrir une auto en état quasi-neuf, de moins de 10 000 km.

Quelle version choisir ?

De manière quasi-pavlovienne, les propriétaires de sportives suralimentées augmentent la puissance de leur moteur… Aussi, recherchez d’abord et avant tout les exemplaires strictement d’origine dotés d’un suivi limpide.

Les versions collector

Toute Polo R WRC en parfait état d’origine est un collector, surtout les exemplaires très peu kilométrés.

Que surveiller ?

Lancée relativement tard dans la carrière de la Polo 5, adoptant un moteur éprouvé et évitant la boîte DSG, la R WRC ne révèle aucune faiblesse mécanique particulière. Dans l’habitacle, le système multimédia pourra éventuellement pâtir de bugs mais la finition et la qualité de fabrication globale sont du meilleur niveau.

L’examen portera plutôt sur le propriétaire : respecte-t-il les temps de chauffe et de refroidissement ? A-t-il procédé à tous les entretiens en temps et en heure, à commencer par la courroie de distribution ? Vérifiez aussi l’état des pneus, jantes et freins, toujours mis à mal sur les sportives, à l’instar de la transmission.

Quoi qu’il en soit, si elle est soignée, la Polo R WRC jouit d’une fiabilité générale impressionnante.

Sur la route

Extérieurement, la VW Polo R WRC ne paie pas de mine, et dans l’habitacle, on découvre une finition typique de la marque, donc excellente. Mais quelle austérité ! Grâce au volant réglable dans les deux plans, la position de conduite s'avère irréprochable, alors que le siège maintien fermement. Contact. Le moteur se montre souple mais un peu atone à bas régime.

En revanche, dès qu’on passe les 2 500 tr/min, il se met à déborder non seulement d’énergie mais aussi le train avant. On tient alors fermement le volant et on pousse jusqu’à 7 000 tr/min. La petite VW administre de grosses accélérations, et des reprises impressionnantes sur tous les rapports, la commande de boîte se révélant par ailleurs réussie. En sus, le moteur sonne bien !

Malgré des effets de couple notable et une motricité vite prise en défaut, les trains roulants sont plutôt rigoureux et le châssis équilibré, rendant la voiture très agréable à malmener. Mieux, la poupe peut décrocher, mais pas longtemps car l’ESP non déconnectable réinstaure vite un ordre teutonique.

En somme, on s’amuse bien mais jusqu’à un certain point. La suspension, ferme, n’est pas inconfortable pour autant et l’insonorisation des plus convenables : cette Polo s’affranchit donc aisément des longs voyages. Quant à la consommation, elle oscille entre 7,0 l/100 km et 12 l/100 km en moyenne, suivant comment on roule…

L’alternative youngtimer

Volkswagen Polo G40 (1988 – 1994)

La petite Polo met du temps à se mettre au diapason des petites GTI. Mais ça valait le coup d’attendre car elle a droit à une suralimentation rare : un compresseur. Doté de cet accessoire, le moteur 1,3 l de la version G40 développe 115 ch : de quoi propulser la fourmi à 195 km/h ! Malheureusement, le train avant, simpliste, peine à passer la cavalerie au sol, même si la suspension a été affermie.

Limitée à 500 unités, la G40 est très chère donc se vend lentement. Elle est retirée du marché puis revient en 1990, après le restylage dont a bénéficié la Polo. Inchangé, il procure toujours de belles performances, mais la concurrence a progressé. La fourmi de feu restera dans l’ombre, se vendant à 13 028 unités jusqu’en 1994. Dès 7 500 €.

VW Polo R WRC 2013 : la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 984 cm3

Alimentation : turbo et injection directe

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 220 ch à 4 500 tr/min

Couple : 350 Nm à 2 500 tr/min

Poids : 1 324 kg

Vitesse maxi : 243 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,4 secondes (donnée constructeur)

