Volkswagen rappelle ses ID.3 pour un problème d’airbag

Volkswagen joue décidément de malchance avec les airbags de certains de ses véhicules. Alors que la marque relance actuellement plusieurs opérations visant à remplacer des coussins Takata défectueux, voilà que ce même élément pose potentiellement problème sur une large part de la production d’ID.3.

Sur la berline compacte électrique, il s’avère, en effet, que le coussin gonflable situé face au passager avant peut, lors de l’assemblage du véhicule, avoir été incorrectement fixé. En cas de choc, son déploiement peut donc ne pas être optimal, ce qui l’empêcherait alors de protéger correctement l’occupant du siège avant droit. La marque se veut toutefois rassurante en indiquant que, sur la plupart des exemplaires d’ID.3, l’airbag a parfaitement été installé et que le rappel référencé 69EX se limitera alors à un simple contrôle.

Les véhicules en cours de rappel ont été homologués sous le type CE (une donnée que vous pouvez retrouver à la case K de votre carte grise) e1*2007/46*2033* et leurs dates de fabrication sont comprises entre le 5 février 2021 et le 12 janvier 2023. Ce serait ainsi plus de 8 000 véhicules, chiffre non confirmé par Volkswagen France, qui pourrait devoir repasser en atelier dans l’Hexagone.