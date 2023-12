Volkswagen Touareg V6 (2002 – 2010), vacances de luxe à pas cher, dès 5 000 €

Avec le terrible Ferdinand Piëch à sa tête, Volkswagen a traversé, au début des années 2000, une ère de folie des grandeurs, à l’opposé de sa morosité actuelle. Cela s’est traduit par une montée en gamme incroyable pour un constructeur généraliste, matérialisée par l’immense berline Phaeton et le SUV de luxe Touareg, codé 7L.

Ce dernier, conçu avec Porsche, donc partageant une bonne partie de sa technique avec le Cayenne, apparaît fin 2002. En conséquence, le mastodonte au blason populaire bénéficie de trains roulants raffinés (double triangulation avant, essieu multibras arrière), mais aussi d’un blocage de différentiel central et de rapports courts, ce qui lui confère de vraies compétences en tout-terrain. Revers de la médaille, le poids est très élevé : dès 2 215 kg.

Curieusement, le VW séduit bien plus esthétiquement que son cousin au cheval cabré, arborant une carrosserie magnifiquement travaillée, tant par son design que la qualité de sa tôlerie. En entrée de gamme essence, le VW récupère l’excellent 3,2 l VR6 qui fait merveille dans la Golf R32.

Dégonflé à 220 ch dans le 4x4 pour augmenter sa disponibilité à bas régime, il autorise des performances encore convenables, puisque les 200 km/h sont dépassés. Rançon de toute cette sophistication, le Touareg coûte aussi cher que le Cayenne à motorisation équivalente. En compensation, il bénéficie d’un équipement bien supérieur, ceci expliquant cela.

Ainsi, le Touareg V6 est-il facturé 44 950 €, soit 60 900 € actuels selon l’Insee. Ce montant inclut la clim auto bizone, le régulateur de vitesse, la sono, les jantes en alliage ou encore la lunette arrière ouvrante. En option, on trouve la boîte auto Tiptronic à 6 rapports, le cuir, les capteurs de pluie et de luminosité, ou encore le GPS.

En 2004, la puissance du VR6 passe à 241 ch, alors qu’en 2006, le VR6 grimpe à 3,6 l et adopte une injection directe. Simultanément, une version plus riche Carat (cuir, sièges électriques, aides au stationnement) est introduite, alors qu’en janvier 2007, le Touareg est restylé. Les projecteurs et les boucliers changent tandis que l’équipement s’enrichit (régulateur adaptatif, détecteur d’angles morts). En février 2010, le Touareg change de génération, après avoir été produit à plus de 480 000 unités. Joli succès !

Combien ça coûte ?

Pour un exemplaire en bon état, parfaitement fonctionnel doté d’un contrôle valide, comptez un minimum de 5 000 €. A ce prix, le kilométrage dépasse nettement les 200 000 km. Pour un exemplaire avoisinant les 150 000 km, comptez 6 000 €. Les plus chers, à moins de 100 000 km, ne dépassent pas les 10 000 € en 3.2. Les 3.6 sont introuvables.

Quelle version choisir ?

Le plus important sera d’opter pour un exemplaire dûment suivi et dans le meilleur état possible.

Les versions collector

Là encore, il s’agit de dégotter une auto en parfait état, mais en plus, elle devra être faiblement kilométrée. La plus désirable est la 3,6 l, dont une cinquantaine seulement aurait été vendue en France.

Que surveiller ?

Mécaniquement, le Touareg V6 est peut-être le plus fiable de la gamme. Cela ne signifie pas qu’il échappe aux ennuis, bien au contraire. Ceux-ci seront d’abord électriques : sondes moteur, bobines d’allumage...

La boîte de transfert s’est montrée défectueuse en début de carrière : normalement, Volkswagen a pris toutes les réparations à sa charge, ce qui vaut aussi pour le palier d’arbre de transmission arrière. Sur le moteur, on surveillera la tension de la chaîne de distribution à fort kilométrage, tandis que les éléments de transmission, tout comme le VR6 naturellement, demandent des vidanges régulières.

Dans l’habitacle, le système multimédia connaît des bugs, et le ciel de toit a tendance à se décoller, tandis qu’on a relevé des cas d’infiltration d’eau par le pare-brise ou le toit ouvrant. Les trains roulants vieillissement normalement surtout que le Touareg V6 conserve de série une suspension métallique, les éléments pneumatiques optionnels étant toutefois sujets à des fuites. Par ailleurs, les pneus s’usent rapidement, à cause du poids. En somme l'entretien coûte cher...

Sur la route

Même vingt ans après son apparition, le Touareg demeure impressionnant. Dans l’habitacle, le dessin du tableau de bord a joliment vieilli, ses plastiques un peu moins même si l'ambiance fait vraiment haut de gamme. On dispose de beaucoup d’espace, de rangements nombreux et d’un coffre immense. Parfait pour la famille ! Le moteur émet toujours un très joli son, tout en manifestant une agréable souplesse. Très doux, il procure un agrément certain, mais le poids du Touareg l’empêche de s’exprimer pleinement : les performances sont banales.

La boîte manuelle aide à tirer le meilleur du VR6, qui ne demande qu’à prendre des tours, mais la Tiptronic, plus répandue, manque un peu de douceur. Dynamiquement, le VW se révèle extrêmement sûr et stable, mais la suspension demeure relativement ferme, tout comme le confort. Surprise, l’engin révèle d’étonnante capacités en tout-terrain et peut se sortir de pas mal de situations délicates sur sol très glissant : un gros avantage pour les vacances hivernales à la montagne ! Seulement, côté consommation, on ne tombera jamais sous les 13 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Volkswagen Passat VR6 Syncro (1993 – 1996)

Evolution profonde la B4 (ou 35i), la VW Passat B4 monte plus haut en gamme. En effet, ce youngtimer se décline en break VR6 Syncro, version pouvant se substituer au Touareg V6. Car elle possède un moteur et une capacité d’emport similaires (coffre d’1,5 m3), ainsi que de bonnes compétences sur route glissante grâce à sa transmission intégrale. Par ailleurs, si son 2,9 l s’en tient à 190 ch, la Passat VR6 marche plus fort que le gros SUV grâce à son poids inférieur de plus de 700 kg ! Et ce, tout en consommant moins. Seulement, elle sera très difficile à dénicher. A partir de 7 000 € environ.

VW Touareg V6 (2003), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V (plus ou moins), 3 189 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, double triangulation, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou automatique, quatre roues motrices

Puissance : 220 ch à 6 400 tr/min

Couple : 305 Nm à 3 000 tr/min

Poids : 2 215 kg

Vitesse maxi : 201 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,9 s (données constructeur)

