Transformer un véhicule particulier en utilitaire à deux places est une pratique courante, y compris chez les électriques, forcément plus économes et… bien vues en milieu urbain. Une idée qui profite au Volvo EX30 puisque la branche britannique du constructeur a décidé de supprimer la banquette, histoire de transformer le plus petit SUV de la gamme en une fourgonnette chic réservée aux professionnels.

En installant un plancher plat et des habillages de parois spécifiques, le volume de chargement grimpe à 1 000 dm3. Attention toutefois à ne pas charger uniquement des boules de pétanques car la charge utile stagne à 390 kg. C’est peu, très peu même. Bon point toutefois pour l’ergonomie : les portes arrière s’ouvrent plus largement pour faciliter le passage des cartons.

De 150 ch à… l’absurde

Une charmante initiative donc, mais qui soulève quelques interrogations, notamment en ce qui concerne les motorisations car Volvo propose toute la gamme, de la sage version de 148 ch jusqu’au monstre Twin Motor quatre roues motrices de 428 ch. Sachant que cette dernière permet déjà à la version particuliers de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, soit une accélération digne d’une sportive telle que la 911 Carrera S (480 ch !), nul doute que certaines livraisons seront à l’heure, voire en avance.

L’Ex30 Cargo ne fait pas l’impasse non plus sur le look puisqu’il est disponible en finitions Core, Plus et même en version Cross Country Plus. Cette dernière, avec sa garde au sol rehaussée, permettra aux livreurs londoniens d’escalader les trottoirs avec une aisance toute scandinave. Pour la discrétion, les vitres arrière sont surteintées.

Ne vous précipitez pas d’emblée chez votre concessionnaire le plus proche : vendu exclusivement aux flottes de Volvo UK, cet EX30 Cargo ne devrait pas, pour l’instant, traverser la Manche. Vous avez dit « Dommage » ?