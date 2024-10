Que vaut le Volvo EX30 premier prix ?

En bref

SUV urbain

Pas de bonus

À partir de 39 100 €

Lancé en fin d’année 2023, le nouveau Volvo EX30 s’est rapidement hissé parmi les meilleures ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent où le SUV scandinave côtoie les insolentes Tesla Model Y et 3. La recette de ce succès ? Des tarifs « accessibles » (au regard du panier moyen de la marque ), un style original et des performances tonitruantes pour un véhicule de ce type avec une puissance de base de 272 ch. Les ventes ont immédiatement décollé en Europe, un peu plus mollement en France où la fiscalité prive l’EX30 du bonus écologique, en raison de sa provenance extra-européenne.

En effet, le SUV de Volvo est fabriqué en Chine via un partenariat avec Geely. Ce statut lui vaut actuellement une taxe d’environ 30% sur les droits de douane. Si la décision européenne est en cours de négociation avec les autorités chinoises pour déterminer le montant définitif, Volvo a fait le choix d’anticiper en rapatriant sa production en Europe et plus particulièrement en Belgique. D’ici un an les premiers EX30 sortiront des chaînes de l’usine de Gand.

L'EX30 concurrence les Smart #1 et Alfa Romeo Junior

Malgré ces mesures protectionnistes, le petit SUV de Volvo a réussi à mener sa barque. Long de 4, 23 m, l’EX 30 explore un marché jusqu’ici inconnu pour le constructeur suédois, celui des SUV urbains. Il vient se frotter à des modèles comme l’Alfa Romeo Junior, la Mini Aceman ou encore la Smart #1 avec qui il partage plusieurs éléments techniques.

Si l’EX 30 est « abordable », c’est parce qu’il laisse le choix entre deux batteries différentes. Le modèle d'entrée de gamme, à l’essai aujourd’hui, est équipé d'une batterie lithium-fer-phosphate de 49 kWh (capacité nette). Cette technologie présente une moins bonne densité énergétique par temps froid que le nickel-manganèse-cobalt (NMC) qui équipe les autres versions. En contrepartie elle affiche un coût plus bas et une durée de vie plus importante. Cette batterie alimente un moteur électrique de 272 ch placé sur l’essieu arrière. L’ensemble est homologué pour parcourir un rayon de 337 km (WLTP).

Un tel niveau de puissance fait figure d’exception sur ce type de voitures destinées à la ville, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une propulsion de 1 841 kg. Mais force est de constater que toute la puissance est bien au rendez-vous. L’EX 30 efface le 0 à 100 km/h aussi vite qu’une Mégane RS. Attendez-vous à des accélérations toniques qui pousseront gentiment votre nuque vers l’appuie-tête. La V-max est limitée à 180 km/h contre 160 km/h habituellement pour la concurrence.

L'EX30 dispose d'une One-Pedal, pratique en ville

Dans toutes les situations, la réserve de puissance est amplement suffisante. Cette santé de fer incite à presser la pédale de droite, ce qui impacte directement l’autonomie. En roulant comme un bon père de famille, vous pourrez facilement atteindre une consommation moyenne de 18 kWh/100 km, proche des valeurs d’homologation (17kWh/100 km), ce qui porte le rayon d’action à 272 km. Pour un usage urbain ou péri-urbain régulier, l’EX30 s’avère recommandable, d’autant qu’il dispose du système « One Pedal » et d’un chargeur embarqué de 11 kW (AC). Sur le papier l’EX30 peut accepter des charges rapides (DC) d’une puissance maximale de 135 kW.

Nous avons été déçus par les performances constatées sur deux bornes (Ionity et Engie) où le pic n’a jamais dépassé les 55 kW. Cette version dispose d’un pré-conditionnement qui se déclenche automatiquement en entrant la destination de la borne via Google Maps. En revanche, si vous arrivez à la borne avec plus de 20% le pré-conditionnement ne débute pas et la puissance est décevante.

L'efficacité des trains roulants permet d'exploiter la cavalerie sans arrière-pensée, avec une motricité satisfaisante et un bon guidage du train avant malgré quasiment 2 tonnes. Le châssis est équilibré affichant un juste compromis entre souplesse et maintien. Le niveau de confort est très bon pour un véhicule aussi lourd reposant sur d’imposantes jantes de 18’’. A ce propos les pneumatiques Goodyear « Efficient Grip » livrés de série font preuve d’une très bonne adhérence sur sol mouillé. Le Suédois est prévenant dans ses réactions et bien canalisé par les aides à la conduite. Grâce à ses dimensions contenues et à un bon diamètre de braquage, l'EX30 est tout à fait recommandable en milieu urbain.

Parmi les atouts du modèle scandinave, on note la tablette verticale équipée du système d’exploitation Android Automotive avec les services Google (Maps, Assistant, Play Store, etc.) offertes pour les 4 premières années. En l’absence de combiné d'instrumentation et de console centrale, elle regroupe toutes les informations de conduite, le multimédia et les réglages de confort. Cet écran présente une bonne résolution et fait preuve d’une grande réactivité. En revanche, un petit temps sera nécessaire pour appréhender certaines commandes basiques comme la ventilation, le réglage manuel des phares ou les vitesses d’essuie-glace. Il en va de même pour l’accès à bord où l’EX30 impose une carte NFC à poser sur le montant de la porte ou une clé numérique via l’application Volvo à télécharger sur votre smartphone.

Cette version « Start » s’avère bien équipée avec de série la climatisation automatique, l’allumage automatique des phares, les quatre vitres électriques, les jantes alliage 18 pouces, la sellerie tissu, l’écran multimédia 12,3 pouces, Apple Carplay sans fil et le système audio 100 w et une batterie d’aides à la conduite (précollision, aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, etc.).

Si l’originalité est bel et bien au rendez-vous, la qualité souffle le chaud et le froid. Les matériaux, issus majoritairement du recyclage, correspondent à l’esprit minimaliste de l’habitacle toutefois leur aspect et la facilité avec laquelle ils se rayent laisse présager un vieillissement prématuré.

Les places arrière offrent un espace aux jambes limité en particulier pour les occupants mesurant aux environs d’1,80 m, c’est dommage. La contenance du coffre se place quant à elle dans la moyenne basse de la catégorie. Affiché à 318 litres, il comprend aussi le logement sous plancher de 61 litres. Un frunk de 7 litres, utile pour ranger les câbles, est aussi présent.