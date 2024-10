Que vaut le Volvo EX30 premier prix ?

La concurrence : peu de premium

Le Volvo Ex30 entre en concurrence frontale avec la Smart #1. Il propose les mêmes capacités de batterie et le même niveau de puissance. Les deux modèles sont fabriqués en Chine et sont privés de bonus écologique. Toutefois, le SUV de Smart offre un meilleur rapport prix/équipement. Le prochain Mini Aceman dont les tarifs n’ont pas encore été établis sera également un rival de choix. Au sein du groupe Stellantis, le DS 3 E-Tense s’avère être un concurrent direct. Il est moins puissant mais beaucoup plus cher.

À retenir : prometteur mais avenir en pointillé

Le Volvo EX30 est une proposition séduisante pour les citadins. Le petit SUV est en effet proposé à des tarifs un peu plus légers qu’à l’accoutumée, et même moins cher qu’un Peugeot e-2008 équipé du moteur de 156 ch. A ce prix (39 100 €), il propose des lignes originales, une technologie de pointe et une puissance de feu. Son autonomie ne déçoit pas et le suédois se place dans la moyenne du marché au rapport de la capacité de batterie proposée. Il est malheureusement pénalisé par l’absence de bonus écologique.

Caradisiac a aimé

Le rapport prix/puissance/équipement

Le confort général

La tablette tactile performante

Caradisiac n'a pas aimé