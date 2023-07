Volvo rappelle plus de 2 000 voitures dans l’Hexagone

Chez Volvo, on ne badine pas avec la sécurité. Aussi, lorsque le constructeur suédois constate que le système de freinage de 6 de ses modèles pourrait être défectueux, il organise immédiatement un rappel.

Celui-ci concerne précisément 2 318 véhicules en France. Ces derniers appartiennent aux familles XC40, C40, V60, XC60 et XC90 sorties de chaîne cette année. Tous ces modèles ont été produits dans les usines européennes, situées en Belgique et en Suède, du groupe. Sur ces autos, un logiciel du module de commande de frein peut, potentiellement, être défaillant. Les ingénieurs craignent que ce problème entraîne une perte des fonctions d’assistance au freinage. La marque précise toutefois que, si cette panne survenait, un message d’alerte s’inscrirait au tableau de bord. Par ailleurs, Volvo se veut rassurant en indiquant que les capacités d’arrêt de la voiture ne seraient nullement réduites, mais que la pédale de frein serait plus raide.

L’intervention, référencée en interne sous le code R10217, concerne les véhicules recevant les types d’homologation CE (une donnée qui apparaît dans la case K de votre carte grise) e4*2007/46* suivi de 0929, 1067, 1220, 1315 ou 3146. L’installation d’une nouvelle version du logiciel incriminé n’entraînera pas d’immobilisation d’une durée supérieure à une heure.

Les possesseurs des véhicules concernés sont directement contactés par la filiale française du constructeur afin que les corrections soient effectuées dans les meilleurs délais.