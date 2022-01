10 actus liées à l'automobile dont vous allez parler en 2022

Le retour du Mondial de l'Auto (on l'espère)

Annulé en 2020, le Mondial de l'Auto doit faire son retour en 2022. Les dates sont connues : du 17 au 23 octobre, une durée assez courte, sept jours seulement ! Les organisateurs misent ainsi sur un format plus économique pour attirer des marques désormais moins intéressées par ce genre d'événement. Pourtant, le public ne boude pas encore les salons. Et il pourrait même être content d'en retrouver un d'envergure. Il faut toutefois se rendre à l'évidence : la situation sanitaire continue de perturber l'organisation de ce genre de show. Genève a ainsi été encore une fois annulé, faute notamment de participants. On espère que Paris tiendra bon, entre deux vagues de Covid.

Le super-limiteur de vitesse

À partir de juillet 2022, les nouveaux modèles devront être équipés d'un "super-limiteur" de vitesse, basé sur la géolocalisation et la caméra qui lit les panneaux. En cas de dépassement de la vitesse, il y aura des alertes sonores et visuelles… et le véhicule pourra être capable de freiner seul ! Si l'équipement est désactivable, il se remettra d'office en marche à chaque démarrage !

Le SUV de Ferrari

Clairement, ce n'est pas la nouveauté de 2022 que l'on va le plus croiser sur nos routes. Mais assurément, elle sera l'une des plus commentées. Pensez donc : Ferrari cède à la mode des SUV. La marque compte toutefois proposer un modèle aventurier différent de ses concurrents, qui semble davantage tenir du break baroudeur. Mais ce sera un modèle plus familial que la GTC4 Lusso, preuve que Ferrari va quand même s'aventurer sur un segment plus roturier.

F1 : changement technique et revanche sur la piste

La saison 2021 restera dans les annales, avec une bataille incroyable entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, départagés dans le dernier tour de la dernière course ! On attend donc avec impatience la revanche en 2022, même si Hamilton entretient malicieusement le doute sur la suite de sa carrière. Et le duel va être encore plus intéressant avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique. Les F1 vont beaucoup évoluer sur le plan de l'aéro, afin de renforcer le spectacle en piste… et peut-être gommer la supériorité technique de Mercedes. Rendez-vous le 20 mars à Bahreïn pour la première course de 2022.

Les idées de la campagne présidentielle

On ne vous apprend rien, 2022 est une année importante sur le plan politique, avec la présidentielle (votes les 10 et 24 avril). Pouvoir d'achat, sentiment d'insécurité ou encore gestion de la crise sanitaire devraient dominer les débats. Mais l'automobile sera aussi un thème de campagne incontournable. Plusieurs candidats ont déjà évoqué des propositions qui ne manquent pas de faire réagir : Marine Le Pen souhaite renationaliser les autoroutes, Eric Zemmour veut supprimer le permis à points ! On s'attend aussi à des prises de position sur la fiscalité des carburants.

La version moderne de la 4L

En 2021, Renault a officialisé le retour de la R5 avec un prototype. Il faudra toutefois attendre 2024 pour trouver la version de série dans les concessions. En 2022, on devrait découvrir le concept d'une autre renaissance, celle de la 4L. Le projet a été confirmé mi-2021, sous le nom "4Ever". Luca de Meo, patron du Losange, avait montré un teaser. On pense donc découvrir cette année un show-car. Dans les showrooms Renault, l'événement sera l'arrivée de la Mégane électrique, en février/mars. Elle est en finale de la voiture de l'année 2022, un titre où elle semble favorite.

La fin des monospaces compacts français

Ford C-Max, Opel Zafira, Toyota Verso, Volkswagen Golf Sportsvan… Le cimetière des monospaces compacts est déjà bien rempli. Et il va recevoir en 2022 des hôtes de marque, les références françaises du genre. Renault va en effet mettre fin au Scénic. Le Losange arrêtera d'abord la silhouette courte, avant la longue. Citroën a déjà stoppé le C4 SpaceTourer court, il mettra fin au modèle 7 places en 2022 ! Autant d'anciennes gloires chassées par les SUV. Dacia stoppera le Lodgy, remplacé par le Jogger, mix de break et de SUV. Exception à la règle : BMW s'apprête à lancer un tout nouveau Série 2 Active Tourer !

L'autoroute sans barrière de péage

Il y a quelques jours, la Sanef annonçait le projet de supprimer les barrières de péage entre Paris et la Normandie. Ce sera pour 2024. Mais dès 2022, une autoroute française remplacera les classiques barrières par des portiques de péage sous lesquels on roule à 130. Il s'agit de l'A79, dans l'Allier. Et c'est même une double actu, car il s'agit de la mise aux normes autoroutières de la RCEA, un axe très accidentogène, qui sera enfin sécurisé.

La pénurie d'AdBlue

L'industrie automobile est perturbée par les effets de la crise sanitaire, avec notamment une pénurie de composants électroniques qui ralentit la production. Et dans les pénuries qui touchent les automobilistes, il pourrait y avoir celle d'AdBlue, ce liquide nécessaire pour faire fonctionner un système antipollution des véhicules diesel. Il y a déjà eu une alerte en Corée du Sud et l'Europe pourrait être impactée au printemps 2022. Or, un réservoir d'AdBlue vide, c'est une voiture qui refuse de démarrer !

La nouvelle Batmobile, Gran Turismo 7

Preuve que l'actualité automobile s'invite partout ! La sortie d'un nouveau film Batman sera l'occasion de découvrir sur grand écran une nouvelle Batmobile. "The Batman" sera dans les salles le 2 mars, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Dans un autre genre, le jeu vidéo Gran Turismo 7, que l'on avait déjà évoqué en 2021, sera enfin prêt ! Date de sortie : le 4 mars 2022.