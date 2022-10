43 000 Volkswagen rappelées pour un défaut de caméra

Le diable se cache parfois dans les détails les plus insoupçonnables, comme le démontre le problème qui oblige, aujourd’hui, Volkswagen à rappeler plus de 43 000 véhicules rien que sur le territoire des États-Unis. En effet, il y a quelques mois, en réalisant des tests en interne, les ingénieurs du constructeur allemand ont constaté que, dans certains cas, télécharger le logiciel de commande de la caméra de recul avant de souder celle-ci sur son support pouvait amener ces unités à afficher une sous-tension. Le fonctionnement de la-dite caméra pourrait s’en voir affecté. Outre-Atlantique, le risque d’accident causé par ce dysfonctionnement est suffisamment important pour que les 43 091 Volkswagen mises en cause soient l’objet d’un rappel.

Cette opération concerne, précisément, 647 Golf VII GTI assemblées entre le 23 septembre et le 23 décembre 2020, 18 035 Tiguan (la version américaine correspond à "notre" Tiguan Allspace) sortis de chaîne entre le 4 août 2021 et le 27 janvier 2022, et 685 Arteon fabriquées entre le 23 septembre 2020 et le 23 juillet 2021. Sur ces modèles, le défaut pourrait également affecter les modèles livrés en Europe, à l’exception des Golf, dont les exemplaires en circulation en Amérique du Nord sont fabriqués au Mexique. Si vous êtes le possesseur d’un Tiguan Allspace ou d’une Arteon dont la caméra de recul dysfonctionne, n’hésitez ainsi pas à demander une mise à jour logicielle à votre concessionnaire en invoquant cette opération.

Ce rappel, que Volkswagen identifie en interne sous le code 91DV, concerne également des modèles non distribués sur notre continent, à l’instar des Jetta, Atlas (un SUV de la taille du Touareg), Atlas Cross Sport (le dérivé coupé du précédent) et Taos (un Seat Ateca remaquillé).