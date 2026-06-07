55-SGT, la fausse vieille Alfa Romeo qui va faire frissonner les puristes

Où en est le développement de la remplaçante de l’Alfa Romeo Giulia, cette berline rivale des Mercedes Classe C et autres BMW Série 3 toujours au catalogue après dix ans de carrière ? Aux dernières nouvelles et à condition que la nouvelle direction de Stellantis n’ait pas décidé de l’annuler, elle doit arriver d’ici 2028 au plus tard.

En attendant, la société SGT Automobili dévoile un projet assez fascinant sur la base de la Giulia actuelle, dans sa version Quadrifoglio. Vous ne rêvez pas, cette « 55 SGT » prend bien les traits d’une réinterprétation moderne de la 155 Ti. Oui, cette vraie voiture de course qui s’est illustrée dans les années 90 en gagnant contre les Mercedes et les Opel dans le championnat DTM, à l’époque où s’affrontaient de monstrueuses berlines (et coupés) aux performances de vrais protos.

Sublime

Le projet reprend quasiment exactement les lignes de la 155 Ti originelle, avec des feux modernisés et une carrosserie à peine épurée. Le résultat est absolument superbe à regarder avec un design qui paraît finalement très cohérent malgré la radicalité de la démarche. A noter qu’elle ne possède que deux places et un arceau tubulaire intégral.

En fait, c’est la concurrente parfaite de la HWA Evo, justement inspirée de la Mercedes 190 Evo qui bataillait elle aussi en DTM à la même époque ! Sous le capot elle possède comme cette dernière un V6, celui de la Giulia Quadrifoglio de série.

500 000€

Sans surprise, la 55 SGT coûtera cher : 500 000€ tout de même, dans une série de départ limitée à 10 exemplaires. A moyen terme, il est prévu d’en écouler 55 autres modèles. L’heure est décidément plus que jamais aux projets « restomod » plus fous les uns que les autres…