70% des véhicules E85 sont équipés de boîtiers

La crise des carburants profite aux énergies alternatives et notamment à l’E85, vendu deux fois moins cher que le SP 95. Parmi les automobilistes qui roulent à l’E85, 69 % possèdent un véhicule équipé d’un boîtier de conversion homologué et 31 % ont fait l’acquisition d’une voiture « flex-E85 » d’origine, nous apprend la Collective du Bioéthanol.

Le site spécialisé dans la filière, actif depuis 2006, a interrogé pour la première fois sa communauté. L’enquête, à laquelle près de 3000 personnes ont répondu, révèle notamment que la moitié des utilisateurs sont passés à l’E85 depuis moins d’un an.

Parmi les événements qui ont opéré un rôle de « déclic », sont évoqués l’augmentation des prix des carburants (citée à 74 %) et la dimension écologique associée à ce biocarburant (citée à 39 %). Sont également évoqués la disponibilité de boîtiers E85 homologués pour l’essentiel des voitures essence immatriculées depuis 2001 (18 %) et la mise sur le marché de nouveaux véhicules flex-E85 d’origine (16 %).

Le profil type de l’utilisateur d’E85, serait à 80% un actif qui a besoin de son véhicule pour effectuer des trajets indispensables du quotidien. Dans 44% des cas, la voiture utilisée aurait moins de 5 ans.

On retient surtout que près des trois quarts (73 %) des sondés estiment à plus de 600 €/an leur économie sur leur budget carburant, soit plus que la moyenne de 540 € d’économies sur 5 ans pour 13 000 km annuels. (A noter, les personnes ont été interrogées à l’été 2022, alors que les prix des carburants classiques avaient très fortement augmenté). Ces économies estimées sont d’autant plus importantes que les utilisateurs de Superéthanol-E85 sont de plus « gros rouleurs » que la moyenne. Ils roulent en effet en moyenne 16 000 km/an vs. 13 000 km/an en moyenne nationale. A noter que 43 % des personnes interrogées roulent entre 600 et 1500 km par mois.