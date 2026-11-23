Tout commence dans la soirée du 13 novembre 2026 à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme. À un peu plus de 20 h 30, une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) repère un véhicule circulant à vive allure sur la voie de gauche. Les agents de police décident alors de contrôler le chauffeur.

Une course-poursuite

Manque de chance, le conducteur refuse de s’arrêter et commence à prendre de la vitesse. Il continue sa route au travers de plusieurs villages, poursuivis par le véhicule de la BAC.

Le fuyard traverse Opme, Chanonat puis Roche Blanche où un autre véhicule de la Bac tente également de l’intercepter. Les deux véhicules se percutent presque en face-à-face, mais le contrevenant est bien décidé à tout faire pour échapper aux forces de l’ordre.

200 km/h sur l’autoroute

Un peu plus loin, une troisième équipe de la BAC se poste sur la D213 et sécurise le rond-point menant à l’autoroute A75. Équipés d’un dispositif Stop Stick, qui permet d’immobiliser un véhicule en lui crevant les roues, ils tentent également de mettre fin à la course-poursuite.

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Touché au pneu arrière droit le chauffard prend tout de même le risque de continuer sa course folle. Il emprunte alors la bretelle d’accès de l’A75, en direction d’Issoire et s’élance à plus de 200 km/h selon une publication de la police nationale parue le 22 novembre sur le réseau social X.

Positif aux stupéfiants

Même élancé à grande vitesse, le suspect n’ira pas bien loin, puisqu’il perd le contrôle de son véhicule et finit sa fuite en tête-à-queue, à seulement 400 mètres de la sortie de Montpeyroux. Il sera finalement interpellé par le Groupe de sécurité et proximité (GSP) à environ 20 h 55 selon un syndicat policier qui s’est exprimé auprès de nos confrères d’Actu.

Le chauffard, âgé de 27 ans, est soumis à un contrôle de stupéfiants et d’alcoolémie. Il ressort positif avec 1,56 g/litre de sang d’alcool et positif à la cocaïne. Le jeune conducteur est donc placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue par les forces de l’ordre. Ayant reconnu les faits, il devra plus tard en répondre devant la justice.

Jusqu’à 100 000 € d‘amende et 7 ans de prison

Avec plusieurs délits cumulés le chauffard aurait mieux fait de s’arrêter ! Et pour cause : pour la conduite en état d’ivresse et sous stupéfiant, il encourt une peine de 5 ans de prison et 15 000 € d’amende ainsi que le retrait jusqu’à 9 points du permis de conduire, sans compter la possible suspension ou annulation.

Le grand excès de vitesse, c’est-à-dire plus de 50 km/h au-dessus de la limitation peut lui valoir 3 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et 6 points en moins. Enfin le refus d’obtempérer… À celui-ci s’ajoute mise en danger de l’équipe de la BAC qu’il a percuté, même si aucune victime n’est à déplorer.

Ainsi il encourt jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et une amende allant de 75 000 à 100 000 €. La confiscation du véhicule et la suspension de son permis sont également possibles

La règle de cumul des peines prévoit le cumul des retraits de points, dans la limite de 9 points. Du côté des peines de prison et des amendes, le cumul s’arrête au plafond de la peine la plus lourde possible : le refus d’obtempérer aggravé donc. Enfin toutes sanctions supplémentaires peuvent être cumulées sans limite, comme l’annulation du permis, la saisie du véhicule, la participation à des stages de sensibilisation, etc.