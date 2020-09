Accord entre PSA et Total pour construire une usine de batteries

Tesla a fait des émules : le groupe PSA et Total annoncent la création d'une co-entreprise visant à produire des batteries pour les véhicules électriques en Europe, et ainsi réduire la dépendance à l'Asie. Les deux parties sont même allées jusqu'à reprendre le terme de "Gigafactory" cher au constructeur américain.

Baptisée ACC (Automotive Cells Company), l'entreprise est déjà sur les rails puisqu'il supervise le projet pilote à Nersac, qui sert de rampe de lancement avant la création de deux grandes usines en Europe : à Douvrin en France puis à Kaiserslautern en Allemagne.

Deux points des objectifs fixés par les deux entreprises sont intéressants :

"Développer une capacité de production indispensable pour accompagner la croissance de la demande de véhicules électriques sur un marché européen estimé à 400 GWh de batteries à l’horizon 2030, soit 15 fois le marché actuel.

Assurer l’indépendance industrielle de l’Europe tant pour la conception que la fabrication des batteries avec une capacité de 8 GWh dans un premier temps pour atteindre à l’horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh sur l’ensemble des deux sites. Cela correspondra à la production de 1 million de véhicules électriques par an, soit plus de 10% du marché européen."

Si l'intention est bonne, ces chiffres montrent que la dépendance à l'Asie sera toujours là et marquée : sur les 300 GWh de véhicules électriques estimés en 2030 sur le marché européen, l'ACC ne vise "que" 48 GWh de batteries à l'horizon 2030. A titre de comparaison, la capacité de la première usine de Tesla, au Nevada, est de 35 GWh et passerait rapidement à 54 GWh. Et il faut également rappeler que la marque va construire sa propre usine en Europe.