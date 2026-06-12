De la sobriété à l’électrification. Les certificats d’économie d’énergie (CEE) changent radicalement de paradigme.

Jusqu’alors massivement utilisés pour financer la sobriété énergétique les CEE vont se muer en Certificats d’électrification et soutenir davantage la décarbonation des usages et de la mobilité, y compris automobile.

De sobriété énergétique à l’électrification des usages

Fin 2025, un décret acte une spectaculaire augmentation de 27 % du volume d’obligations CEE, propulsant l’enveloppe disponible de 6 à plus de 8 milliards d’euros par an. Ce surcroît de moyen, s’accompagne aujourd’hui d’une sérieuse réorientation des moyens disponibles.

Alors que le bâtiment captait historiquement 80 % des fonds pour la rénovation thermique (isolation, pompes à chaleur…) le ministère de l’énergie assure vouloir réorienter ces flux vers l’électrification rapide et les objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Désormais la priorité absolue est de sortir des énergies fossiles.

L’automobile gagnante du nouveau dispositif ?

Ce rééquilibrage massif va s’opérer au profit du secteur des transports. Dont de la voiture ? Pour l’heure aucun élément tangible n’a filtré sur la répartition financière. Si le train devrait en bénéficier grandement l’automobile pourrait également percevoir une part plus importante de la manne totale.

Pour la filière automobile, cette réorientation peut apparaître comme une bouffée d’oxygène. Mais du côté des énergéticiens on craint de devoir mettre encore plus la main à la poche. Et ainsi de devoir financer davantage le leasing social et plus largement le verdissement du parc automobile.

Le dispositif glisse ainsi d’une logique de réduction de la consommation à une logique de transformation de la consommation, des énergies fossiles à l’électricité.