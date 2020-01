Au fait, où est passé le Salon de Détroit ?

Janvier se meurt. Oui, voilà plus d'un mois que vous avez déballé vos cadeaux de Noël, le temps passe à une allure… Et si vous êtes un peu calé en actualité automobile et lecteur régulier de Caradisiac, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous n'avez rien vu sur le Salon de Détroit. C'est pourtant un rendez-vous incontournable juste après le coup d'envoi de l'an nouveau.

Mais c'était. Cette année, point de show sous la neige du Michigan, point d'image de présentation délirante d'un nouveau pick-up XXL. Aux oubliettes le rendez-vous organisé dans le berceau de l'automobile US ? Impensable. Point d'annulation en fait, mais un changement de date. Maintenant, le "North American International Auto Show" aura lieu en juin. Ses organisateurs en avaient-ils marre de s'y rendre en doudoune ? Ils ont surtout fait ce choix pour sauver leur salon.

Plusieurs grands salons internationaux sont malades, et Détroit a été le premier touché par le virus. Bien avant Francfort ou Paris, il a été boudé par plusieurs constructeurs d'envergure en quête d'économies et d'investissements marketing plus rentables. Bien sûr, sur les terres des Big Three, ce sont surtout les européens qui manquaient à l'appel, auxquels se sont ajoutés quelques asiatiques. Ces déserteurs ont notamment jeté leur dévolu sur le show de Los Angeles, organisé fin novembre/début décembre, soit finalement peu de temps avant.

À cela s'est ajoutée la concurrence d'un autre événement que Detroit n'avait pas vu venir, un rendez-vous organisé une semaine avant à l'autre bout du pays, sous un climat plus agréable, le CES de Las Vegas. Un show dédié à la technologie, aimant à journalistes du monde entier, et donc idéal pour des marques automobiles qui souhaitent montrer qu'elles savent s'adapter à la révolution 2.0.

Avant que son encéphalogramme devienne plat, Detroit a donc décidé de changer de programmation. Ce sera maintenant juin, à une époque où il n'y aura pas de concurrence avec d'autres salons. Les organisateurs parient aussi sur le fait que les marques dévoilent souvent des nouveautés à ce moment de l'année, celles qui animeront les concessions pour la collection automne-hiver.

Un déménagement calendaire qui fait les affaires d'un autre show, celui de Chicago, organisé en février, et qui va reprendre à son compte les premières de début d'année ! L'édition 2020 devrait être marquée par les débuts du tout nouveau Cadillac Escalade.

Reste que les marques ont pris goût à d'autres formes d'événements pour exposer leurs modèles, se contentant d'apparitions ciblées dans les salons. Audi a déjà prévu de revenir à Los Angeles en fin d'année pour dévoiler l'e-tron GT de série, il fera donc l'impasse sur ce nouveau Detroit, et même New York en avril.