À la différence des salons de Paris, Munich (anciennement Francfort), Genève ou encore Tokyo ou Los Angeles, le salon de Lyon est à la base un salon destiné à la vente. Sur les stands, plutôt des commerciaux que des hôtesses ou hôtes. D'ailleurs, en 2022, 1 850 voitures neuves ont trouvé preneur.

On peut donc découvrir des voitures neuves, des nouveautés, et les acheter.

Mais on peut aussi y découvrir de très nombreuses voitures d'occasion. Un espace leur est entièrement dédié, dans le hall 2.1C.

dailymotion Au salon de Lyon, on peut aussi acheter une voiture d'occasion ! (reportage vidéo)

Nous sommes allés à leur rencontre. Pour constater qu'elles sont à la fois nombreuses, et assez rigoureusement sélectionnées.

En effet, entre les 3 concessionnaires exposants présent, il y a un choix entre 138 autos précisément. Et même un peu plus, puisque bien sûr, dès qu'une auto se vend, elle est remplacée par un modèle qui attendait au chaud côté coulisses.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les marques et modèles sont divers et variés, on trouve des marques généralistes, des premium, des sportives, avec quelques Alpine par exemple. Il y a des modèles presque neufs, et des modèles plus âgés, mais globalement peu d'autos de plus de 6 ou 7 ans. On reste dans du récent.

Et toutes les carburations sont représentées : essence, diesel, hybride, hybride rechargeable et électrique, il y en a pour tous les goûts et besoins.

Entre 11 000 € et 80 000 €

Par contre, on n'en trouve pas pour tous les budgets. Si vous n'avez que 3 000 € ou 5 000 € en poche, pas le peine de vous déplacer. En effet, les véhicules proposés sont pour la plupart récents. Et le moins cher d'entre eux est proposé à 11 000 €. À l'autre bout de l'échelle, on trouve des Land Rover Range Rover récent pour près de 80 000 € !

Consultés, les vendeurs sur place nous ont tous assuré que les clients potentiels pouvaient bénéficier de "conditions salon", plus avantageuses que s'ils se rendaient directement en concession.

Des rabais de 500 à 1 000 € sans problème, en moyenne. Jusqu'à 1 500 € sur l'un des stands. Un des commerciaux nous a même assuré avoir baissé le prix d'un Ford Explorer de 6 000 € pour le proposer au salon, avec l'espoir qu'il parte vite.

Les meilleures offres sur chaque stand

Nous sommes allés le découvrir, et il est vrai que dans la région lyonnaise, avec un tel âge et un tel kilométrage, c'était un des moins cher du marché.

De même, un Peugeot 3008 hybrid4 rechargeable de 300 ch, en finition GT, de juillet 2020, 50 000 km, affiché moins de 30 000 €. On a vérifié sur les sites de petites annonces, et il n'y a qu'une petite poignée de modèles affichés moins cher. Une bonne affaire, son prix neuf était de près de 54 000 €.

Enfin, nous avons repéré un rare Suzuki Jimny, dans une livrée blanche immaculée. Un petit SUV urbain de poche qui fait beaucoup parler de lui, qui plaît énormément et qui se revend du coup très cher sur le marché de l'occasion, parfois plus cher que son prix neuf. En l'occurrence, l'exemplaire présent a un an, 15 000 km au compteur et est affiché 27 000 €, ce qui est le prix du marché pour un modèle d'un an. Mais les commerciaux du stand nous ont dit qu'ils avaient encore une petite marge de négociation, ce qui en ferait une excellente affaire.

Dans tous les cas, après avoir fait le tour, il semble que le parc d'occasions proposées soit vraiment soigné. Tous les modèles sont en excellent état de carrosserie, comme neufs en fait. Des possibilités de financement sont offertes également.

Pour les visiteurs intéressés et en recherche d'une occasion, ce ne sera donc pas une perte de temps que d'aller jeter un œil hall 2.1C.