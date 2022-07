Au tour du DS 7 Crossback d’être rappelé pour un risque d’incendie

Au sein de la galaxie Stellantis, les clones techniques sont nombreux, même s’ils ne se ressemblent pas. C’est le cas des Citroën C5 Aircross et DS 7 Crossback. Il est donc logique qu’une correction nécessaire sur le premier finisse par l’être sur le second.

Ainsi, il y a peu, nous vous faisions part du rappel organisé par la marque au double chevron suite à la découverte d’un risque d’incendie causé par le chauffage auxiliaire. Cet équipement permet de préchauffer l’habitacle du véhicule avant que celui n’ait démarré et utilise pour cela le carburant contenu dans le réservoir.

Les ingénieurs du groupe ont constaté que l’alimentation électrique de ce dispositif pouvait se couper avant que l’ensemble du carburant qui y est stocké soit brûlé. Une importante fumée peut alors se dégager et des fuites se produire. Ce problème est causé par le cerveau électronique de la voiture, le BSI, qui envoie des informations erronées concernant la pression atmosphérique à ce chauffage.

Le réseau DS Automobiles doit donc contrôler et reprogrammer tous les DS 7 Crossback dotés de ce système et produits entre le 19 avril 2017 et le 26 novembre 2021. Afin de prévenir les propriétaires des véhicules concernés, le constructeur les contacte actuellement directement, en leur demandant de faire procéder aux corrections relatives à l’opération HWZ.

Le nombre de véhicules rappelés dans l’Hexagone n’a pas été précisé par DS Automobiles mais, le chauffage auxiliaire étant une fonction principalement prisée dans le nord de l’Europe, il est probable que seules quelques centaines de DS 7 Crossback soient touchées dans notre pays.