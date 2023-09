Audi SQ8 e-tron : la bête électrique ! En direct du salon de Lyon 2023

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'à l'occasion de son récent restylage, le SUV e-tron électrique d'Audi s'est offert l'appellation Q8 de son grand frère 100 % thermique. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il s'offre désormais une puissance de plus de 500 ch dans cette version S. De quoi assurer un 0 à 100 km/h en seulement 4s5, et ce quelles que soient les conditions climatiques grâce à ses deux moteurs qui mobilisent les deux essieux.

Superflu ? Assurément ! Car on a affaire à un mastodonte de 4,92 m de long pour 2 725 kg, aussi énergivore que performant, Audi annonçant une consommation moyenne de 25,8 kWh/100 km en cycle mixte WLTP, et bien sûr beaucoup plus sur autoroute et en conduite sportive. On comprend donc que la marque ait dû faire le choix d'une batterie au format conséquent, d'une capacité de 106 kWh, qui sera vidée en seulement 450 km à allure cool.

L'électrique déraisonnable !

Certes, le véhicule séduit les passants du Salon Automobile de Lyon avec son kit carrosserie spécifique, ses immenses jantes de 20'' recouvrant des étriers de freins rouges, sa teinte gris bleuté, son profil fastback dans l'air du temps, son grand coffre de 528 dm3, sa planche de bord moderne et ses sièges enveloppants, mais difficile de cautionner un véhicule électrique aussi gourmand, qui de surcroît fait payer ses grains de folie au prix fort : 112 235 € hors options !

L'instant Caradisiac : et si on inventait le malus pour électriques énergivores ?

Le SQ8 a réveillé en nous cette idée qui germe depuis quelques temps : les thermiques les plus lourds et les plus puissants sont lourdement taxées, soit ! Mais les électriques tout sauf verts tels que ce SUV Audi sont toujours épargnés… Or, comment accepter qu'un véhicule électrique consommant en moyenne plus de 25 kWh/100 km échappe à toute taxe ? On dit ça, on ne dit rien…