Avant/après : tous savoir sur le restylage de la Ford Focus II

Lorsque cette deuxième génération de Focus apparaît en septembre 2004, elle succède à un premier opus qui a rencontré un véritable succès. Afin de mettre toutes les chances de son côté, elle opte pour un design nettement plus sage, en faisant table rase du « new edge design » de la marque à la fin des années 90.

Dans le même temps, son gabarit prend de l’assurance puisque sa longueur augmente de 19 cm, pour atteindre 4,34 m de long. Elle fait alors partie des plus grandes de la catégorie et propose une belle habitabilité doublée d’un bon volume de coffre (345 litres). À son lancement, elle est disponible avec quatre moteurs à essence (1.4 16V de 80 ch, 1.6 de 100 ch, 1.6 Ti-VCT de 115 ch et 2.0 16V de 145 ch) et deux diesels (1.6 TDCi de 110 ch et 2.0 TDCi de 133 ch). À noter que ces derniers font partis de la banque d’organes de PSA. Cinq finitions sont au catalogue : Ambiente, Trend, Sport, Ghia et Titanium. Conformément à la tradition de la marque, l’équipement est généreux.

Cette génération de Focus est appréciée pour son confort, son comportement routier, son volume intérieur et sa dotation de série. En revanche, son style est jugé un peu fade et certains détails de finition ne sont guère convaincants.

En avril 2005 sort la déclinaison break SW, dont le volume atteint presque 500 litres pour culminer à plus de 1 500 litres lorsque la banquette est rabattue. Le mois suivant, c’est au tour de la version à quatre portes (donc avec une malle de coffre) de pointer le bout de son nez, mais elle ne séduira guère.

En novembre 2005, la Focus a droit à un excellent moteur cinq cylindres turbo, d’origine Volvo, fort de 225 ch. Cette ST est disponible en carrosserie à trois et cinq portes. C’est ensuite au tour de la CC de faire son entrée en octobre 2006. Elle s’offre les services d’un toit rigide rétractable, très tendance au début des années 2000.

En septembre 2007, le restylage

C’est en septembre 2007, lors du salon de Francfort, que la version restylée est dévoilée. Afin de faire taire les critiques, le design de cette berline est nettement revu, notamment à l’avant. Capot, calandre, optiques, bouclier, ailes, tous les éléments sont redessinés et apportent davantage de personnalité à la Focus. À l’arrière, les feux adoptent la technologie à LED et privilégient la couleur blanche.

L’intérieur a également droit à quelques attentions. Ainsi, les matériaux sont de meilleure qualité, la console centrale est redessinée, l’éclairage de la planche de bord devient rouge et l’accoudoir central intègre un rangement de quatre litres de contenance. Pour le côté moderne, le conducteur profite d’un bouton de démarrage.

Côté mécanique, la boîte de vitesses à double embrayage Powershift à six rapports apparaît et une version basse consommation diesel nommée Econetic entre au catalogue.

En 2009, Ford décide d’offrir une version explosive à sa paisible compacte. Avec la RS, le cinq cylindres grimpe à 305 ch et 440 Nm de couple, que les seules roues avant doivent digérer. Il s’agit à l’époque de la traction avant la plus puissante. En plus d’un look ravageur, le son du moteur est un délice. La marque ira même encore plus loin avec la RS 500 poussée à 350 ch, et limitée à 500 exemplaires. Cette Focus est d’ores et déjà un collector.

En novembre 2011, la troisième génération de Focus est lancée.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la berline 5 portes

Le restylage de la version 3 portes

Le restylage de la version break SW

Le restylage de la version coupé-cabriolet CC