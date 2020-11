Avant/après : tout savoir sur le restylage du Renault Captur

Un peu avant 2013, année de sortie du Renault Captur de première génération, Renault flaire le potentiel d'un nouveau genre de véhicule : les SUV urbains. Les modèles sont encore rares dans la catégorie : Toyota Urban Cruiser, Suzuki Jimny ou Vitara, Mitsubishi Pajero Pinin... Mais déjà, le succès grandissant des SUV compacts type Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Peugeot 4008 ou Citroën C4 Aircross laisse penser que commercialiser des équivalents plus courts et moins chers serait une bonne idée.

Et c'est ainsi que le Captur fait une entrée fracassante sur la scène automobile au salon de Genève 2013, en même que celui qui sera son rival le plus féroce, le Peugeot 2008.

Les deux vont connaître un succès phénoménal, le 2008 disputant la première place régulièrement au Captur sur le podium des ventes du segment, avant que le restylage du modèle au losange, dont il va justement être question ici, ne lui donne un avantage pour la fin de sa carrière.

Entre 2013 et 2019, le Captur 1er du nom va s'écouler à environ 1,2 million d'exemplaires.

Comme tout modèle qui se respecte, il va exister en "phase 1", de mars 2013 à avril 2017, puis en version restylée, dite "phase 2" entre avril 2017 et octobre 2019. À l'occasion de cette petite modernisation, le faciès va évoluer, tout comme la qualité de l'habitacle, un énorme point noir de la version originale.

Vous pourrez visualiser ci-dessous les évolutions apportées, avec à chaque fois, à gauche la phase 1, et à droite la phase 2. Mais commençons d'abord par un rapide historique du modèle.

Renault Captur : une carrière assez tranquille

Lorsqu'il arrive sur le marché, le Capur propose 3 moteurs. Deux essence, les 0.9 TCe 90 ch et 1.2 TCe 120 ch, ce dernier n'étant disponible qu'en boîte à double embrayage EDC, et un diesel 1.5 dCi 90 ch. Les finitions sont Life, Zen et Intens. En juillet 2013, la boîte EDC devient disponible sur le diesel.

En mars 2015, le Captur muscle son offre diesel, en adoptant la version 110 ch du 1.5 dCi. En avril 2016, la boîte mécanique arrive sur le TCe 120.

En Avril 2017, c'est le restylage. Les motorisations sont inchangées, mais la finition haut de gamme "Initiale Paris" fait son apparition (c'est celle de nos photos), dotée d'un équipement particulièrement riche.

En mars 2018, la motorisation 1.3 TCe 150 fait son apparition, en boîte manuelle ou EDC. Et en septembre 2018, sacrifiées en partie sur l'autel des nouvelles normes de pollution et des nouveaux cycles d'homologation, les motorisations 1.2 TCe 120 et 1.5 dCi 110 disparaissent du catalogue. En décembre 2018, une version dégonflée à 130 ch du 1.3 TCe est intégrée à la gamme.

En novembre 2019, remplacé par une deuxième génération, le Captur 1er opus tire sa révérence. Finalement, ses 6 ans et demie de carrière auront été un succès, mais ses évolutions moins nombreuses que pour d'autres modèles.

LE RESTYLAGE EN IMAGES

Comme précisé plus haut, la version avant restylage est à gauche, celle après restylage à droite.

Les évolutions extérieures

Les évolutions intérieures

Si les changements ne sont pas visibles, le dessin n'ayant pas évolué, Renault a tout de même haussé résolument la qualité de cet habitacle, en optant pour des matériaux de meilleure facture. Les retours de la presse et des clients, très négatifs, ont été entendus.

LE BILAN

Si le Renault Captur restylé garde l'essentiel de ses formes, et évolue très peu à l'arrière et au niveau du profil, il est clair qu'on ne peut confondre la version avant et la version après. La face avant arbore en effet une nouvelle signature lumineuse, particulièrement changée au niveau des feux de jour, qui adoptent une forme de C très caractéristique.

Renault a aussi revu l'intérieur pour faire face aux critiques. La qualité des matériaux est améliorée, et rejoint celle d'un Peugeot 2008 par exemple. Si vous constatez des matériaux souples sur la planche de bord, vous pouvez dire sans voir l'extérieur et sans vous tromper que vous êtes dans un modèle restylé !

De même, si vous lisez la mention "Initiale" au niveau du losange sur la calandre, vous êtes forcément en face d'une "phase 2", puisque cette finition haut de gamme est apparue à ce moment-là.

Plus aucune excuse donc, vous savez désormais reconnaître un Captur restylé d'un modèle d'avant. Et plus aucun risque de se faire blouser par un vendeur indélicat qui vous ferait passer l'un pour l'autre...