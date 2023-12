Avant/après : tout savoir sur le restylage du Volkswagen Tiguan II

Le Tiguan est un gros morceau dans la gamme Volkswagen. En l’espace d’une seule génération, il a su s’imposer et devenir le pendant SUV de la Golf. Pas mal ! Après la Golf, justement, c’est le modèle qui a généré le plus de revenus à la marque.

Pour sa seconde génération, le but est de réitérer l’exploit, pas si simple dans un segment ultra-concurrentiel. Il est ainsi le premier SUV à étrenner la plateforme MQB afin d’être plus grand (+ 6 cm) tout en étant plus léger (- 60 kg). Il n’y a pas que ses dessous qui sont inédits puisque ses lignes évoluent nettement. Toujours sobre et classique, le look du deuxième Tiguan se muscle et devient plus « strict », un effet dû aux nombreux plis de carrosserie (capot, flanc, hayon…) et aux éléments rectilignes (optiques, calandre…). Un traitement que l’on retrouve dans l’habitacle. Tous les goûts sont dans la nature, mais son but est de rassurer avec une impression de solidité.

Comme pour le premier opus, Volkswagen réussit à proposer un excellent rapport encombrement/habitabilité. En plus d’offrir de l’espace pour tous les passagers et leurs bagages sans oublier les multiples espaces de rangement, le Tiguan n’en oublie pas d’être modulable. Banquette coulissante en deux parties, dossiers inclinables et plancher de coffre amovible, tous les SUV n'en font pas autant.

Lors de sa sortie en mai 2016, le Tiguan s’articule autour de quatre finitions : Trendline, Confortline, Carat et Carat Edition. Le premier niveau embarque l’essentiel avec la climatisation, le régulateur de vitesse, le détecteur de fatigue, le freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien dans la voie ou encore les feux arrière à LED. Le deuxième propose un bon rapport prix/équipement avec les radars de stationnement avant et arrière, la climatisation automatique, l’écran multimédia de huit pouces, la banquette coulissante, les barres de toit… La troisième finition Carat devient « techno » grâce à la lecture des panneaux, les compteurs numériques, le régulateur de vitesse adaptatif, les projecteurs à LED ou encore la navigation. Enfin, la Carat Edition complète l’ensemble avec le détecteur d’angle mort, la navigation, le hayon automatique…

Sous le capot, le choix est large avec pas moins de trois offres en essence et quatre en diesel. Officient ainsi le 1.4 TSI de 125 et 150 ch (4x2 et 4x4 pour ce dernier) et le 2.0 TSI de 180 ch (4x2 et 4x4). En diesel, on retrouve le 2.0 TDI de 115 ch, la variante de 150 ch (4x2 et 4x4) ainsi que celle de 190 ch (uniquement en 4x4). C’est en août 2016 qu’apparaît le 2.0 BiTDI de 240 ch.

En février 2016, il est possible d’opter pour un Tiguan au look sportif avec le pack R-Line qui comprend la sellerie cuir, le volant sport, les boucliers spécifiques ou encore les jantes de 19 pouces.

Le Tiguan profite d’une série spéciale Sound dès avril 2017 avec, en plus du niveau Confortline, des jantes de 17 pouces spécifiques, des projecteurs à LED, un système d’infodivertissement et de navigation Discover Media, des rails de toit chromés et un pack Sound qui comprend des tapis de sol, seuils de portes et sellerie spécifiques, un pédalier en aluminium brossé et des badges « Sound ».

Afin de cibler les familles nombreuses, une déclinaison plus longue de 21 cm est lancée en décembre 2017, la Allspace. Son principal intérêt réside dans sa capacité à embarquer jusqu’à sept passagers. Il est lancé en septembre 2017 et se prive des moteurs les moins puissants (1.4 TSI de 125 ch et 2.0 TDI de 115 ch).

Un an après le lancement de la série Sound, cette dernière est remplacée par la Connect qui se distingue par sa navigation avec un écran tactile de huit pouces. Cette dernière profite des services connectés comme l’info trafic, la recherche de parking ou la météo.

Fin 2019, Volkswagen nous refait le coup de la série Match, très en vogue dans les années 90. Elle est ici basée sur le haut de gamme Carat auquel s’ajoute la surveillance d’angle mort, l’assistant de sortie de stationnement et le hayon électrique. En revanche, le toit ouvrant passe à la trappe.

Le restylage de novembre 2020

En l’espace de quatre ans, le Tiguan est devenu le modèle le plus vendu de la marque au niveau mondial. L’enjeu est donc de taille, et comme à son habitude Volkswagen joue la prudence. À l’avant, optiques, calandre et bouclier sont redessinés, tandis qu’à l’arrière, le lettrage « Tiguan » s’inscrit en grand sur le hayon et le graphisme des feux évolue.

Dans l’habitacle, le système multimédia est revu, les commandes de climatisation deviennent plus modernes et l’équipement est enrichi. Apple CarPlay et Android Auto sans fil, conduite autonome de niveau 2, projecteurs à LED matricielles… le Tiguan se met à jour. Il en profite également pour revoir les noms des finitions : Tiguan, Life, Elegance et R-Line.

Sous le capot, l’heure est à l’électrification avec l’eHybrid (hybride rechargeable) fort de 245 ch et capable de parcourir 50 km sans brûler une goutte d’essence.

En septembre dernier (2023), la série Match est à nouveau proposée sur le Tiguan. Elle est désormais basée sur le niveau Life Plus en offrant les jantes de 18 pouces, l’accès et le démarrage sans clé, le hayon main-libre, la climatisation à trois zones, la navigation, le toit ouvrant, ou encore le chargeur par induction. Ce deuxième opus de la Match se révèle plus intéressant.

Cette génération de Tiguan vit ses derniers instants puisque les premières livraisons du nouveau venu interviendront au premier trimestre 2024.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage du Volkswagen Tiguan

Le restylage du Volkswagen Tiguan Allspace

Rien de particulier à signaler puisque les évolutions sont les mêmes pour le Tiguan Allspace que pour le Tiguan Court.