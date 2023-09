Le retour de la série Match sur les Volkswagen Golf et Tiguan

Elle est apparue en France pour la première fois en 1995 sur la Volkswagen Golf de troisième génération, puis sur l’opus suivant en Match II notamment. Sa petite sœur la Polo y a également eu droit.

La marque décide de relancer cette série sur les Golf et Tiguan. Sur la berline compacte, l’avantage client atteint 1 150 €. Basée sur la finition Life Plus, elle offre en plus l’extension de garantie d’un an ou 30 000 km, le toit ouvrant, les jantes en alliage de 17 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif avec front assist ou encore la navigation associée au système Discover Media.

Cette Golf Match est disponible avec différentes motorisations : 1.0 TSI 110 ch BVM6, puis 1.0 eTSI 110 ch, 1.5 eTSI 130 ch et 2.0 TDI 116 ch associés à la transmission automatique DSG7. Les tarifs varient de 33 595 € à 40 255 €.

Un premier Match pour le Tiguan

Le principe est équivalent pour le Tiguan. Comme pour la Golf, la série Match se base sur le deuxième niveau Life Plus, mais l’avantage est ici plus avantageux avec 1 530 € d’équipements offerts. Extension de garantie d’un ou 30 000 km, jantes alliage de 18 pouces, accès et démarrage sans clé, ouverture et fermeture du coffre main libre, climatisation automatique à trois zones, navigation avec système Discover Media, toit ouvrant ou encore chargeur à induction sont de série.

Le Volkswagen Tiguan Match est disponible à partir de 42 300 € et laisse le choix entre différentes motorisations : 1.5 TSI 130 ch BVM6, puis 1.5 TSI 150 ch et 2.0 TDI 150 ch associés à la boîte DSG7.