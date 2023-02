Avant/après : tout savoir sur les restylages de la Toyota Yaris III

La Toyota Yaris entretient une relation intime avec la France. En effet, la citadine japonaise est assemblée à Valenciennes depuis la première génération, en 2001. Elle a été la voiture la plus produite en France à plusieurs reprises, et jouit d’un véritable succès. Résultat, on en croise presque à tous les coins de rue.

En l’espace de plus de vingt ans, elle s’est mue en quatre générations, mais nous allons nous intéresser au troisième opus. Sortie en 2011, elle n’a connu pas moins de deux restylages. C’est donc l’occasion de faire le point sur les différentes évolutions.

C’est au salon de Genève 2011 que la citadine japonaise est présentée. Elle est commercialisée quelques mois plus tard, en septembre, en carrosserie trois et cinq portes. Malgré une majoration de 10 cm, son gabarit reste contenu avec 3,88 m de longueur. La moyenne de la catégorie s’établit plutôt aux alentours des 4 mètres.

Elle dispose alors de trois motorisations : deux essence, 1.0 VVT-i de 68 ch et 1.3 VVT-i de 100 ch (BVM6 ou CVT) et un diesel 1.4 D-4D de 90 ch (BVM6 ou Multimode). Quatre niveaux de finition sont au catalogue (Active, Dynamic, Style et Lounge), le troisième demeure vraiment intéressant avec la climatisation manuelle, la sellerie mi-cuir, le volant en cuir, les jantes alliage de 16 pouces ou encore les antibrouillards.

C’est en juillet 2012 que la Yaris adopte pour la première fois la technologie hybride. Cette « 100h » fait appelle à un moteur à essence 1.5 de 75 ch, épaulé par un bloc électrique de 61 ch. La puissance cumulée est de 100 ch, le tout digéré uniquement via une transmission à variation continue CVT.

En février 2013, la gamme est légèrement remaniée avec un équipement enrichi et de nouvelles appellations : Active, Tendance, Dynamic et Design.

Le 1er restylage de juillet 2014

À peine trois ans après sa sortie, la Yaris a droit une mise à jour esthétique. À noter que la version hybride, qui se démarquait jusque-là, reçoit les mêmes évolutions pour se fondre dans la gamme. Ainsi, boucliers avant et arrière, projecteurs, et calandre sont redessinés. À l’intérieur, la planche de bord est légèrement revue au niveau des aérateurs et de nouveaux garnissages apparaissent. Côté technique, seules les suspensions sont recalibrées.

Pendant le courant de l’année 2015, Toyota anime la gamme de sa citadine en lançant la série spéciale SkyBlue et la série limitée Cacharel en janvier. Le mois suivant apparaît une nouvelle version de la France, et la Lounge Touch & Go 2 rejoint le catalogue en avril. En janvier 2016, la gamme est à nouveau revue et se compose des niveaux suivants : Active, France, Dynamic, Design et Collection.

Le second restylage d’avril 2017

Toyota décide de modifier une seconde fois le look de sa citadine, mais les évolutions sont plus subtiles, en tout cas à l’avant. Bouclier, calandre et projecteurs sont légèrement revus, tandis qu’à l’arrière, les feux s’agrandissent pour se diviser en deux et mordre généreusement sur le hayon. Nouvelle instrumentation et garnissage inédit habillent l’intérieur. À noter que le diesel n’est proposé que sur les versions Affaires, dédiés aux professionnels.

Enfin, la Yaris termine sa carrière en beauté avec la venue de la sportive GRMN, dont le 1.8 à compresseur ne développe pas moins de 210 ch ! Elle laisse ainsi sa place à une toute nouvelle génération à partir de juin 2020, après neuf ans de carrière.

Les restylages en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile), la « phase 2 » (au centre) et la« phase 3 » à droite (en bas sur mobile).