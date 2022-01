La voiture la plus produite en France n'est pas une française

Une nouvelle fois, la voiture la plus produite en France n'est pas une Peugeot ou une Renault, mais une Toyota. La marque a fait savoir que sa citadine est restée l'auto la plus assemblée dans le pays en 2021, selon des données publiées par le cabinet Inovev. L'année dernière, 156 464 exemplaires de la Yaris sont sortis des chaînes du site de Valenciennes, dans le Nord.

On note que ce nombre est en forte baisse, alors que la Yaris arrivait facilement à dépasser la barre des 200.000 unités par an à Valenciennes. C'était pourtant la première année pleine pour la quatrième génération. Ou quasiment pleine car l'usine a été perturbée par le manque de semi-conducteurs. Toyota, qui avait plutôt bien résisté à cette pénurie début 2021, a dû à son tour stopper les chaînes, notamment après les vacances d'été.

Et ce n'est pas la seule raison, l'autre est même plus importante : la Yaris est désormais aussi assemblée en République tchèque, dans l'usine de Kolin. Celle-ci est née de la coentreprise montée par PSA et Toyota pour la production des petites citadines. Mais PSA, qui a mis fin aux C1 et 108, a revendu ses parts, laissant seul Toyota. Pour occuper l'usine, il y assemble donc la nouvelle Yaris, qui sera rejointe par la toute nouvelle Aygo X.

Si une partie de la production de Yaris a été déplacée, c'est pour faire de la place en France à un nouveau modèle, le SUV urbain Yaris Cross. Lui, il est uniquement made in France.