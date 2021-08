Bison Futé - Prévisions de circulation du 27 au 30 août 2021 : encore beaucoup de monde pour les retours

Vendredi 27 août

Retours : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

Rien à dire pour les départs, en vert. Côté retours, il y aura déjà du monde, certains prendront de l'avance. Bison Futé voit rouge pour l'Île-de-France, qu'il conseille de rejoindre avant 14 heures. Ce sera très chargé sur l'A7 de Marseille à Lyon dès 9 heures et jusqu'à 20 heures. De la fin de matinée jusqu'au dîner, ce sera aussi compliqué sur l'A9 entre Narbonne et Orange, l'A10 entre Bordeaux et Orléans, l'A11 entre Nantes et Angers ou encore l'A63 de l'Espagne à Bayonne. Attention aussi à l'A62 de Toulouse à Agen de 15 à 19 heures. Autre point critique : le retour en France via le tunnel du Mont-Blanc. Il y aura jusqu'à deux heures d'attente en fin de journée !

Samedi 28 août

Départs : orange le long de la Méditerranée

Retours : rouge dans le quart sud est, orange pour le reste du pays

Un peu d'orange pour les départs pour ce dernier week-end avant la rentrée, mais uniquement le long de la Méditerranée. Il y aura des difficultés dès 9 heures et jusqu'à 17 heures environ pour l'A7 de Lyon à Marseille, l'A8 de Lançon à Aix, l'A9 d'Orange à Narbonne et l'A11 d'Angers à Nantes. Ce sera aussi chargé le matin sur l'A10 d'Orléans à Poitiers et l'A13 de Rouen à Caen.

Mais c'est bien sûr du côté des retours que ce sera le plus dur, avec du rouge sur le quart sud est. De 9 ou 10 heures à la fin de journée, la circulation sera très dense sur l'A6 Lyon/Beaune, l'A7 Orange Lyon (jusqu'à 15 heures pour Marseille/Orange), l'A8 entre l'Italie et Nice, l'A9 Narbonne/Orange, l'A10 Bordeaux/Orléans, l'A11 Nantes/Angers (de 10 à 15 heures pour Angers/Le Mans), l'A62 Toulouse/Agen, l'A63 de l'Espagne à Bayonne puis Bordeaux. Une fois de plus, il faut rejoindre Paris avant le début d'après-midi.

Dimanche 29 août

Retours : orange au niveau national

Toujours beaucoup de monde pour les retours. Mieux vaut rejoindre l'Île-de-France avant midi. Ce sera encore compliqué tout au long de la journée sur les A6 Lyon/Beaune, A7 Marseille/Lyon, A9 Narbonne/Orange, A11 Nantes/Angers, A10 Bordeaux/Poitiers/Paris. Il y aura des bouchons jusqu'à 20 heures.

Lundi 30 août

Retours : orange au niveau national

Certains feront un peu durer le plaisir et ne rentreront que le lundi. Bison Futé voit donc encore orange dans le sens des retours ! On retrouve une dernière fois les principales difficultés de l'été, avec la remontée du sud vers le nord par les A7 (surtout de Marseille à Salon), A8 (au niveau d'Aix), A9 (au niveau de Montpellier), A10 (plutôt de Poitiers à Orléans) et A11 (Nantes/Angers).

> Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison Futé