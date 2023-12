Blablacar prévoit 400 000 places de covoiturage pour Noël

En cumulant le réveillon de Noël, le début des vacances scolaires et un lundi de férié, le week-end prochain s’annonce chargé sur les routes et dans les transports. C’est pourquoi Blabacar ne prévoit pas moins de 400 000 sièges proposés par les conducteurs inscrits sur son site. C’est davantage que l’année précédente puisque 360 000 places avaient été prévues durant cette même période. Le site souhaite ainsi combler les autres moyens de transport qui seront très certainement complets.

Ce n’est pas tout puisque Blablacar va également augmenter son réseau de bus de 25 % par rapport à l’an dernier.

Une prime reconduite en 2024

La prime de 100 € introduite début 2023 afin d’inciter de nouveaux conducteurs sera reconduite à partir de janvier prochain. Son montant reste identique, mais elle ne s’applique plus pour les longs trajets. Elle ne sera valable que pour les déplacements de moins de 80 kilomètres. Le but est alors d’inciter les automobilistes à partager leur auto lors des trajets domicile/travail. Après inscription, 25 € seront attribués lors du premier trajet, puis les 75 € restant lors du dixième trajet. Ils devront tous être effectués dans un délai de trois mois.

Pour la prime concernant les longs trajets, elle reste en place jusqu’au 31 décembre, ce qui laisse encore la possibilité de s’inscrire et covoiturer pour le réveillon de Noël. Le premier trajet (de plus de 80 kilomètres) doit être effectué avant le nouvel An pour en profiter.