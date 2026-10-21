BMW confirme son abandon des monospaces au moment où certains s’y intéressent de nouveau

Le Série 2 Active Tourer est-il une vraie Bmw ? Depuis 2014, la marque à l’hélice proposait en tout cas un vrai monospace compact dans sa gamme. Un engin conçu pour répondre au Mercedes Classe B, dont la seconde génération a été commercialisée à partir de 2022.

Il y a deux ans, déjà, on avait appris que BMW ne prévoyait pas de concevoir une troisième génération de ce Série 2 Active Tourer après la fin de carrière du modèle actuel. Ce que vient de confirmer le constructeur allemand à l’occasion de ses Capital Market Days, se désintéressant de cette catégorie des monospaces jugée comme pas assez rentable au moment où il cherche à faire remonter ses marges.

Comme Mercedes, à l’inverse d’Audi

Cette décision suit aussi celle de Mercedes, dont le Classe B concurrent ne sera pas renouvelé lui non plus. Les deux marques rivales abandonnent ainsi ce segment, même si le Série 2 Active Tourer reste pour l’instant disponible à la commande (à partir de 42 300€) contrairement au Classe B (dont tous les exemplaires encore en stock semblent déjà épuisés).

D’autres marques, pourtant, semblent s’intéresser à nouveau à ce genre de carrosserie devenu particulièrement populaire à la fin des années 90 puis tombé en totale désuétude à mesure que les SUV ont progressé : Renault qui vient d’ailleurs de présenter un concept-car d’Espace futuriste, mais surtout Audi dont la nouvelle A2 fait directement référence au modèle premier du nom (qui n’avait pourtant pas été un franc succès commercial). Les stratégies semblent désormais diverger un peu entre les constructeurs automobiles en la matière…