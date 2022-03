Essai – BMW 218i Active Tourer (2022) : que vaut le moins cher des Active Tourer ?

En bref Monospace compact À partir de 34 200 € 3 cylindres 1,5 turbo de 136 ch

Qu'est-ce qui fait d'une BMW une BMW ? Si c'est le double haricot sur la calandre, alors le Série 2 Active Tourer de génération U06 en est indiscutablement une tant ils sont absolument énormes, une taille de plus exacerbée par la finesse des projecteurs de part et d'autre. Le reste du dessin sert la fonction avec une silhouette typique de monospace au niveau de la cabine, mais le capot long casse l'aspect monolithique du profil. On se rapproche plus au final d'une Série 1 étirée vers le haut ou même, oserai-je le dire, d'un X1 rabaissé.

L'intérieur, surtout dans cette finition M, impressionne par la qualité de ses matériaux, la présentation et le soin apporté aux détails. Et c'est là que réside la justification du tarif plus élevé d'une voiture d'un constructeur premium : le design épuré depuis la disparition de la molette i-Drive au profit du tactile, le volant délicatement ajouré dans sa partie basse, la surpiqûre sur la planche de bord, les sièges enveloppants mélangeant cuir et alcantara ou encore la double dalle incurvée composée de l'instrumentation numérique de 10,25 pouces et de l'écran multimédia de 10,7 pouces. Mais cela va plus loin encore avec le comodo de clignotant offrant en l'actionnant une sensation mécanique du plus bel effet et un bruit particulièrement satisfaisant, les boutons affleurants, les véritables inserts en aluminium ou encore la position de conduite parfaitement ajustable pour tous les gabarits et avec un volant à la jante épaisse.

Alors certes, l'habitacle offre les qualités d'une authentique BMW mais a-t-on aussi celles d'un monospace digne de ce nom ? De nombreuses : les rangements à bord sont particulièrement abondants, notamment grâce à la véritable étagère sur deux niveaux qu'est la console centrale flottante, et le dossier de la banquette arrière, coulissante sur 14 cm et aux dossiers inclinables, se rabat selon le schéma 40/20/40. Les bases sont là, mais les chiffres se situent dans la moyenne, sans plus : 470 litres en configuration cinq places et jusqu'à 1 455 litres en deux places, c'est un peu mieux qu'un Mercedes Classe B, l'ennemi juré, mais moins bien qu'un Renault Scénic. De plus, il y a une traverse haute entre les sièges arrière et l'espace de rangement se situant sous le plancher du coffre - qui servira probablement pour l'intégration de la batterie des deux modèles hybrides rechargeables attendus dans quelques mois -, ce qui fait que, quand on avance la banquette, cela augmente évidemment d'autant la longueur de chargement mais cela laisse aussi un espace serré peu exploitable derrière l'assise. De plus, si les rangements ne manquent pas, ceux fermés, c’est-à-dire pourvu d'un couvercle pour cacher le contenu sans parler de se verrouiller, se limitent à la seule boîte à gants. Enfin, si l'espace aux jambes à l'arrière est tout à fait satisfaisant pour des adultes, l'imposant tunnel de servitude pénalisera l'occupant du milieu.

Question mécanique, pour déplacer les tout de même 1 545 kg de l'ensemble, on retrouve sous le capot le bien connu 3 cylindres 1,5 avec son turbo et sa distribution variable délivrant ici 136 ch entre 4 400 et 6 500 tr/min et 230 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min, associé obligatoirement à une boîte de vitesses double embrayage à sept rapports. Des chiffres modestes certes, mais qui permettent tout de même de distancer aisément une bonne vieille 320i E30 quand le feu passe au vert, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 9 secondes. Et pas qu'en ligne droite.

Effectivement, notre modèle d'essai en finition M Sport étant équipé de série des suspensions Sport pilotées, cela permet grâce aux différents modes de conduite, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. En mode Efficient, l'Active Tourer est une machine à manger du kilomètre, avec un amortissement plus souple mais restant bien tenu dans ses mouvements, une tenue de cap exemplaire, une boîte de vitesses privilégiant les rapports les plus hauts pour garder au plus bas le niveau sonore et la consommation, malgré l'absence de microhybridation 48V comme sur le 220i. Et cela fonctionne très bien malgré tout, puisque nous avons relevé un 6,1 l/100 km de moyenne au terme de notre essai de 1 300 km.

Sélectionnez le mode Sport et tout se raffermit et se montre plus vif. Avec seulement 136 ch à disposition, pas de quoi transformer cet engin à vocation familiale en bête de course évidemment, mais la boîte de vitesses montre un grand talent pour le maintenir dans sa zone de performances maximum et la direction se montre précise, bien calibrée dans son poids et informative, ce qui entraîne un plaisir de conduite certain sur un parcours sinueux que l'on n'a pas l'habitude de ressentir au volant d'un monospace.