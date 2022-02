Essai vidéo - BMW Serie 2 Active Tourer (2022) : l'un des derniers Mohicans

EN BREF 2e génération Monospace compact Essence, diesel et hybride rechargeable À partir de 34 200 €

Lancé en 2014, le Série 2 Active Tourer a été commercialisé en pleine période faste pour les monospaces. Mais depuis les choses ont bien changé avec l’émergence et le développement des SUV, qui sont devenus majoritaires sur la plupart des marchés européens dont la France. Résultat, beaucoup de marques notamment généralistes ont déserté ce segment. BMW et Mercedes, les deux seuls constructeurs premium ayant investi cette catégorie perdurent, malgré la chute des ventes. Il n’en reste pas moins que les monospaces compacts continuent de représenter près de 10% de leurs ventes d’où leur intérêt actuel. C’est donc partant de ce constat que BMW a décidé de renouveler son Série 2 Active Tourer mais avec une différence notoire par rapport à la première, la disparition de la version longue dénommée Gran Tourer.

Esthétiquement, ce nouveau Série 2 Active Tourer conserve sa forme monovolume, mais il intègre comme les derniers modèles de la marque la nouvelle calandre composée de deux énormes haricots, qui sont entourés par des projecteurs effilés. L’arrière évolue aussi avec notamment des feux nettement plus volumineux qu’avant mais qui débordent toujours sur le hayon. L’ensemble est toutefois légèrement plus dynamique que l'ancien. Ce statu quo stylistique se retrouve également au niveau des dimensions très proches de la précédente génération. Ainsi, la longueur à 4,39 m gagne 3 cm, tandis que les largeurs et hauteurs progressent de 2 cm (1,82 m et 1,58 m). L’empattement lui demeure stable à 2,67 m.

Si le design extérieur reste dans le prolongement du précédent Série 2 Active Tourer, l’intérieur fait sa révolution en adoptant une bonne dose de modernité. Cela se traduit par l’introduction d’une double dalle numérique légèrement courbée vers le conducteur composée d’une instrumentation totalement paramétrable mesurant 10,25 pouces pouvant être secondée par un affichage tête haute et d’un écran multimédia de 10,7 pouces, qui est enfin tactile. Ce nouveau dispositif qui entraîne la disparition de bon nombre de boutons dont la fameuse molette i-Drive présente sur tous les modèles BMW depuis 2001, ce qui épure grandement le design de la planche de bord. La qualité des matériaux est à la hauteur de la réputation de la marque à savoir très bonne. Les rangements à bord sont très nombreux notamment en raison de la console flottante.

Comme tout monospace qui se respecte, le Serie 2 ActiveTourer propose une modularité poussée plutôt bien pensée. Ainsi, Il est pourvu d'une banquette arrière coulissante sur 14 cm et celle-ci dispose aussi d'un dossier inclinable. Elle se rabat selon le schéma 40/20/40, mais ne dégage malheureusement pas un plancher plat une fois cette manœuvre effectuée.

Le volume de chargement est moyen puisqu’il oscille entre 470 et 1 455 litres, ce qui est identique à la précédente génération, mais il gagne un hayon automatique. Les versions hybrides rechargeables devraient perdre pour leur part près de 60 litres. L’habitabilité arrière est bonne en particulier l’espace aux jambes ou la garde au toit. En revanche, on peut tout de même déplorer l’imposant tunnel de transmission qui pénalise fortement la place centrale arrière qui est plus étroite que les autres.