BMW et Volkswagen prolongent les i3 et e-Golf

C'est tout le paradoxe actuel de la voiture électrique. La demande augmente, mais à l'autre bout de l'échelle, l'offre n'est pas forcément là. Chez BMW, il existe un vrai "trou" d'air entre l'ancienne génération marquée par l'i3 et les nouveaux produits (iX3, i4, iNext, iX1) qui sont encore loin d'être en concession. Pour Volkswagen, c'est un peu une situation similaire : l'ID 3 n'est pas encore en concession, mais la demande est là pour des véhicules électrifiés.

Incapables de pouvoir la satisfaire avec la nouvelle génération de véhicules (malgré une communication incessante qui remonte à largement plus d'un an !), Volkswagen et BMW sont contraints de prolonger la durée de vie des "mamies", à savoir la e-Golf pour le premier et l'i3 pour le second.

Rappelons que le lancement de la e-Golf date de 2014, et celui de l'i3 de 2013. Pour l'e-Golf, la production est prolongée jusqu'au mois de décembre, alors que l'ID 3 a déjà débuté en usine du côté de Zwickau, ou seront assemblés les autres modèles de la gamme ID. Pour BMW, la pause estivale habituelle dans l'usine de Leipzig a été supprimée sur la chaîne d'assemblage de l'i3 qui a donc tourné comme d'habitude, pour suivre la demande en Allemagne, fortement accrue par les primes gouvernementales pouvant dépasser les 6000 € selon les conditions pour l'achat d'une voiture électrique. Ce bonus avait été récemment doublé, puisqu'il n'était que de 3000 € au départ.