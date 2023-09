BMW i5 - Des arguments - En direct du Salon de Lyon 2023

La huitième génération de Série 5 (nom de code G60), dont la commercialisation en France est imminente disposera pour la première fois de son histoire non pas d’une mais deux versions 100% électriques.

Longue de 5,06 m, la nouvelle I5 exposée dans le Rhône, s’allonge de 10 cm par rapport à la génération précédente. Son empattement tutoie les 3 mètres. Encombrante, certes, mais il est à noter que la direction IntegralActive à 4 roues directrices, disponible en série ou en option selon les motorisations, viendra améliorer la maniabilité avec un train arrière pouvant pivoter sur 2,5°.

L’habitacle à la présentation soignée se caractérise par des plastiques de qualité, mais aussi et surtout par des sièges recouverts d’un similicuir « vegan » dont l’aspect fait parfaitement illusion. Le conducteur a face à lui une dalle numérique subdivisée en deux parties. La première, d’une diagonale de 12,3 pouces, regroupe les informations relatives à la conduite, tandis que la seconde (14,9 pouces) contrôle les fonctions de confort et d’infotainement. On navigue aisément au sein des menus et sous-menus de ce système Bmw OS 8.5. Les occupants de la voiture peuvent jouer à des jeux vidéo quand le véhicule est à l’arrêt, ou bien encore accéder au contenu de YouTube. L'habitabilité arrière se montre correcte sans plus pour une voiture de 5,06 m de long. Le volume de coffre s’établit à 490 litres sur les versions électriques, valeur qui n'a rien non plus d'extraordinaire.

a Série 5 électrique, baptisée i5, se déclinera en deux versions dans un premier temps. La eDrive 40, développant 340 ch (couple maxi de 430 Nm), offrira un rayon d’action maximal de 581 km, valeur des plus respectables. La M60 xDrive, dont les 601 ch et 820 Nm sont transmis aux quatre roues (un moteur par essieu), fait un peu moins bien avec 516 km. Mais elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 s, au même niveau qu’une M4. Des capacités en léger retrait par rapport à celles de la concurrente la Mercedes EQE, donnée pour 654 km dans sa variante la plus efficiente 350+ (ou 612 km sur l’EQE 300 actuellement au catalogue).

La capacité nette de la batterie des i5 s’établit à 81,2 kWh. La puissance de charge maximale est de 205 kW en courant continu (22 kW en alternatif), valeur qui permet de récupérer jusqu’à 156km d’autonomie en 10 minutes. BMW annonce aussi un délai de 30 mn pour passer de 10 à 80%.

L'instant Caradisiac : des yeux partout

La Série 5 propose en option un système un changement de voie automatisé qui peut être commandé par « un simple regard dans le rétroviseur extérieur ». Grâce à la caméra intérieure, la voiture comprend alors que le conducteur veut changer de voie et lui demande une confirmation avant d’effectuer elle-même la manœuvre. BMW précise que « l’utilisation du levier des clignotants reste toujours possible ». Les tarifs de la nouvelle i5 débutent à 76 500 € et peuvent grimper jusqu’à près de 110 000 €. Nul besoin de préciser qu’elle n’est pas éligible au bonus écologique. En contrepartie, les acheteurs pourront profiter d'un an de recharge gratuite dans le réseau Ionity.