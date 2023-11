Bonne nouvelle pour les utilisateurs du GPL et de l'éthanol E85

La baisse du cours du pétrole de ces dernières semaines permet de trouver à nouveau du carburant à moins de 1,9€ du litre dans les stations-essence. Hélas, vous n’êtes pas près de revoir du sans plomb ou du diesel à moins de 1,5€ comme à l’époque récente des remises gouvernementales. Il reste cependant des alternatives pour ceux qui recherchent des énergies moins chères et qui ne veulent pas passer à l’électrique. Le GPL par exemple, dont le litre se négocie très légèrement au-dessus d’un euro actuellement (1,01€ en moyenne au 14 novembre dernier d’après prix-du-carburant.fr et 0,985€ au 10 novembre dernier d’après la Direction générale de l’énergie et du climat).

Il faut aussi compter sur le superéthanol E85, dont le litre se négociait à 0,995€ au 10 novembre dernier d’après la Direction générale de l’énergie et du climat. Il repasse enfin sous les 1€ du litre après une longue période de hausse, et devrait continuer de baisser grâce à un contexte plus favorable pour les professionnels de la distribution de ce carburant : comme le rappellent les journalistes de RTL citant le porte-parole de la Collective du bioéthanol en France, les distributeurs de carburant renégocient chaque automne le cadre des contraintes d’approvisionnement pour l’année suivante en fonction du prix du gaz. Comme le prix du gaz a fortement baissé depuis l’autonome 2022, le prix de l’éthanol baissera en 2024 par rapport à ce qu’il valait en 2023. Il devrait donc rester largement sous les 1€ l’année prochaine.

Alors, GPL ou E85 ?

Sachant que cette influence positive de la baisse du prix du gaz concernera à la fois le superéthanol et le GPL, opter pour l’une de ces énergies pourrait devenir plus rentable l’année prochaine (même si on ne devrait hélas pas revoir de l’éthanol à 0,70€ le litre de sitôt). L’année dernière, à ce sujet, Caradisiac avait comparé ces deux technologies dans un match opposant la Ford Fiesta Flexfuel à la Dacia Sandero Eco-G 100 GPL.