Bugatti expose la voiture la plus chère du monde pour noël

L’Alsace est réputée pour ses marchés de Noël gigantesques et majestueux. Cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus ils ont tout été annulés, afin d’éviter les rassemblements. A Molsheim, la stratégie est la même mais en guise de consolation, la Bugatti, dont l'usine-atelier se trouve à Molsheim, a décidé d'exposer l’une de ses plus prestigieuses productions sur la place de l'hôtel de Ville : « La Voiture Noire ». Un modèle unique considéré comme la voiture neuve la plus chère du monde avec un prix estimé à 16,7 millions d'euros, taxes comprises.

"L’origine de la marque Bugatti se trouve ici à Molsheim, la ville dans laquelle Ettore Bugatti a fondé, il y a maintenant plus de 110 ans, sa marque et a commencé à construire ses véhicules, a commenté Christophe Piochon, directeur du site et chargé de la production et de la logistique, présent lors de l'inauguration de cette vitrine prestigieuse. Bien sûr, rien ne peut remplacer le marché de Noël de Molsheim. Néanmoins, il était important pour nous de rendre les gens de la région heureux en ces temps difficiles."

"La Voiture noire" est un modèle unique produit en hommage à la Type 57 SC Atlantic, l’une des voitures emblématiques de la marque, datant des années 1930. Sa carrosserie en fibre de carbone a été entièrement réalisée à la main à Molsheim. Elle est équipée d’un moteur 16 cylindres en W de 8 litres développant 1 500 ch et lui permettant une vitesse maximale de plus de 420 km/h, une accélération de 0 à 100 km/h en 2,4 s, et 0 à 200 km/h en 6,1 s.

Le modèle exposé sous une vitrine n'est pas l’original : il s'agit d’une réplique, un « show car » qui avait été présentée au dernier Salon de Genève. En effet, l’originale est auprès de son propriétaire, Ferdinand Piëch, l’ancien PDG de Volkswagen.